Подешевевшие элитные дома стоят без спроса

Роскошные дома в элитных поселках Подмосковья подешевели — дисконт доходит до 45 млн руб. По данным риэлторской компании Penny Lane Realty, сейчас коттедж можно купить за 175 млн руб. По меркам этого сегмента рынка предложение довольно бюджетное, однако даже такие объекты ищут своего покупателя по несколько лет.

Почему каждый третий дом в риэлторских базах не продается? Все из-за завышенных аппетитов владельцев, считает директор департамента загородной недвижимости компании Penny Lane Realty Сергей Колосницын: «Большая часть объектов, к сожалению, переоценена. Зачастую собственники в момент реализации это не очень понимают, поэтому дома “зависают” на несколько лет. Эта тенденция с 2014 года стала очень распространенной.

Более реальная картина — у владельцев загородной недвижимости, когда цену стали рассчитывать не в валюте, а именно в рублях.

Если раньше дом стоил $1 млн, когда доллар был по 32 руб., то уже в 2015-м сделки проходили по новому курсу, и коттедж стоил уже полмиллиона. Собственникам тяжело представить, в какой ситуации они действительно вкладывали деньги, поэтому они и не были готовы идти на такое снижение цены».

Для потенциальных покупателей загородной недвижимости сейчас самый удачный момент для сделки, полагают эксперты. Неликвидные объекты на вторичном рынке можно купить по цене земельного участка, а новые — дешевле уже не будут, полагает управляющий директор компании «Метриум-Премиум» Илья Менжунов: «Если взять наиболее ликвидные направления — Новорижское, Рублево-Успенское — то на данный момент я бы не ожидал каких-то глобальных скидок, потому что практически ничего нового не появляется. Если за последние год-два и выходили какие-то новые проекты, то их можно пересчитать по пальцам. Кроме того, месяц от месяца все ликвидные предложения вымываются, и в элитных поселках на данный момент остается все меньше объектов, которые действительно заслуживают внимания. В основном остаются дома либо у забора, либо близко к въезду. Если мы говорим о вторичной недвижимости, то ситуация сейчас обстоит таким образом, что владельцы тех коттеджей, которые были построены достаточно давно и утратили свою актуальность, вне зависимости от локации, даже если это престижное место, не получат каких-либо вменяемых денег. Поэтому я бы здесь оценивал больше стоимость конкретного земельного участка с учетом сноса дома».

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Самые выгодные предложения в сегменте загородного жилья — дороже 30 млн руб. — сейчас на таунхаусы вторичного рынка. По данным компании Knight Frank, с начала года они потеряли в цене 11%. На первичном рынке подобные объекты подешевели только на 5%.

Светлана Белова