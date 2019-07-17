«Отмечается достаточно высокая для элитного рынка активность спроса» Светлана Бардина — о рынке жилья в этом сегменте

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Светлана Бардина рассказывает, что происходит на рынке элитного жилья и каких цен на новые проекты стоит ожидать.

Элитные новостройки растут в цене, но не в количестве. С начала текущего года на столичный рынок вышло семь новых проектов высокой ценовой категории, пять из которых относятся к формату апартаментов. При этом почти все они имеют клубный формат и экспонируются с полной отделкой или white box.

Сегодня первичные продажи на рынке элитной недвижимости ведутся в 88 корпусах в составе 66 жилых и апарт-комплексов. При этом, несмотря на выход новых проектов, суммарное количество элитных квартир и апартаментов в продаже по итогам полугодия осталось на прежнем уровне и составило около 1,6 тыс. лотов, а общая площадь экспозиции увеличилась лишь на 5%, до 218 тыс. кв. м.

Примечательно, что и в первом, и во втором квартале цены предложения на рынке новостроек элитного класса демонстрировали положительную динамику. В результате удельный показатель стоимости одного квадратного метра элитных квартир составил 937 тыс. руб., а элитных апартаментов — 890 тыс. руб.

По мнению экспертов агентства недвижимости «БЕСТ-Новострой», положительная ценовая динамика в текущем году обусловлена, прежде всего, началом реализации квартир и апартаментов в новых комплексах по высоким стартовым ценам. При этом в компании прогнозируют дальнейший рост цен вследствие повышения стоимости квадратного метра в отдельных реализуемых проектах. Главным образом за счет повышения стадии строительной готовности и увеличения издержек застройщиков, обусловленного законодательными нововведениями переходом на новые правила — финансирования проектов с эскроу-счетами.

Вместе с тем, отмечается достаточно высокая для элитного рынка активность спроса. Самыми востребованными были проекты, расположенные в районах Хамовники и Тверской.