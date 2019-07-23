Мозги стали кормить хуже

Изменение числа занятых в разных профессиях и сокращение доли среднеквалифицированных рабочих (поляризация рынка труда) в странах ОЭСР мало повлияли на размер среднего класса, но заметно отразились на его составе, следует из нового доклада этой организации. Влияние поляризации рынка труда на уровень жизни работников оставалось вне фокуса исследователей, отмечают в ОЭСР. Между тем за довольно умеренными колебаниями доли трудящихся в домохозяйствах со средним доходом эксперты увидели два фундаментальных изменения.

Во-первых, профессиональный состав среднего класса сильно сместился в пользу высококвалифицированных работников (их доля выше, чем в экономике в целом). В среднем, в 18 рассматриваемых странах ОЭСР их доля выросла с 35% в середине 1990-х годов до 47% в середине 2010-х. Одновременно доля занятых на среднеквалифицированных специальностях сократилась с 41% до 32%. Домохозяйствами со средним доходом в ОЭСР считаются те, чей располагаемый доход составляет 75–200% от медианного. К низкоквалифицированным профессиям относят продажи и сферу услуг, к среднеквалифицированным — рабочие специальности, к высококвалифицированным — управленческую, профессиональную и техническую сферы.

Во-вторых, наличие работы с тем или иным уровнем квалификации больше не является гарантией принадлежности к имущественной группе, с которой она традиционно ассоциировалась. Для высококвалифицированного специалиста шанс влиться в ряды получателей высокого дохода сократился в большинстве стран (в среднем доля таких работников сжалась с 25% до 20%). Большинство среднеквалифицированных трудящихся по-прежнему принадлежит к домохозяйствам со средним доходом, однако вероятность оказаться ниже этой границы выросла уже в 14 из 18 стран. В 12 странах как мало-, так и среднеквалифицированные рабочие движутся в сторону класса с низкими доходами. При этом наличие в семье двух работающих все меньше влияет на возможность пробиться в ряды среднего класса — если оба они заняты на низко- и среднеквалифицированных должностях.

Напомним, недавно ОЭСР констатировала, что доля среднего класса в общей массе населения стран этой организации с середины 1980-х до середины 2010-х годов сократилась с 64% до 61%. (см. “Ъ” от 13 апреля).

Надежда Краснушкина