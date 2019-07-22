Жители района Москвы потребовали рассмотреть другие варианты строительства Юго-Восточной хорды

Сегодня вечером, 22 июля, в районе Москворечье-Сабурово несколько сотен активистов из разных районов Москвы, в том числе из районов Печатники, Лефортово и Чертаново, приняли участие в согласованном митинге у платформы Москворечье на юге столицы. Собравшиеся требовали остановить запланированное строительство участка Юго-Восточной хорды возле Московского завода полиметаллов и рассмотреть другие варианты прохождения дороги.

Противники стройки приходили семьями, многие держали таблички «Дадим детям шанс дышать чистым воздухом». Также лозунгом протестующих стала фраза «Радиация убивает нацию». Жители уверены, что строительные работы вблизи могильника приведут к «экологической и радиационной катастрофе, последствия которой станут заметны только через 30 лет».

Представитель «Гринпис России» Константин Фомин заявил, что власти должны принимать меры, чтобы в черте города не осталось радиоактивных отходов. «Мы намерены завтра от имени организации отправить письмо мэру Москвы Сергею Собянину и добиться официальной перепроверки результатов проб»,— добавил он.

Напомним, ранее эксперты «Гринпис России» совместно с химическим факультетом МГУ проверили почву на могильнике радиоактивных отходов в Москве рядом с железнодорожной платформой Москворечье. Анализ показал серьезное превышение количества радионуклидов, в том числе радия-226, тория-232, урана-238. Экологи требуют остановить строительство участка Юго-Восточной хорды рядом с этой территорией, опасаясь, что радиоактивные отходы попадут в окружающую среду.

Корреспондент “Ъ” обнаружил там превышение радиационного фона в 50 раз. Ранее в Москомархитектуре подтверждали “Ъ”, что в землеотвод спроектированной Юго-Восточной хорды близ парка «Коломенское» попадает участок Московского завода полиметаллов. Там признали наличие участков «с особыми экологическими условиями», но заверили, что новая автотрасса через них не пойдет.

Подробнее о строительстве — в публикации “Ъ”.

Анастасия Московкина