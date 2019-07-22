Azur Air отправила пассажиров задержанного рейса Москва—Анталья

Авиакомпания Azur Air отправила пассажиров рейса Москва—Анталья (ZF 9007), который отложили с 2:50 по техническим причинам. Его выполняет Boeing 777 из Шереметьево. Как сообщалось ранее, полететь должен был резервный лайнер.

«Все пассажиры и московских, и анталийских рейсов в самолете, находятся в воздухе»,— сообщила «РИА Новости» директор департамента информационной политики и коммуникаций авиакомпании Анастасия Матюшина.

Самолет должен был вылететь из аэропорта Шереметьево. На борту лайнера должны были находиться 536 человек, среди них 107 детей. Госпожа Матюшина до этого заявляла «РИА Новости», что часть пассажиров планировалось отправить из Шереметьево, часть — из Внуково.

Рейс из Антальи в Москву сегодня, 22 июля, также задерживался. Пассажиры на данный момент уже вылетели.