Azur Аir перенесла вылет Boeing 777 из Москвы в Анталью по техническим причинам

Авиакомпания Azur Аir сегодня, 22 июля, перенесла рейс Москва—Анталья (ZF 9007), который должен был выполнить самолет Boeing 777, на 16:00. Вылет состоится в 19:00 на резервном лайнере. Директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова рассказала «РИА Новости», что это произошло по техническим причинам.

Изначально рейс был запланирован на 2:50, но его перенесли на 11:40. Пассажиров (536 человек) посадили на борт в 12:00. «По повторному решению авиакомпании по техническим причинам в 12:24 мск воздушное судно было возвращено на место стоянки, пассажиры были высажены с борта и транспортированы на автобусах в терминал F»,— сказала госпожа Захаренкова. Она добавила, что пассажирам предложили разместиться в гостиницах.

Представительница Шереметьево также рекомендовала уточнять информацию по рейсу в Azur Аir.