Иркутску перечеркивают подписи

Движение в защиту прав избирателей «Голос» заявило о массовых нарушениях прав граждан при регистрации кандидатов в депутаты думы города Иркутска, выборы которых пройдут 8 сентября. По данным организации, в участии в выборах уже отказано 21 кандидату-самовыдвиженцу, во всех случаях речь идет о признании недостоверными подписей избирателей. «Выборы депутатов думы Иркутска объединили в себе худшие черты текущих выборов в Москве и Санкт-Петербурге: использование технологии отказа в регистрации неугодным кандидатам по подписям и самоуправство муниципальных избирательных комиссий»,— указывают правозащитники. «Голос» призвал ЦИК «пересмотреть механизмы регистрации кандидатов».

«Голос» распространил заявление о массовых отказах кандидатам-самовыдвиженцам в регистрации на выборах в иркутскую гордуму. Отказ получил 21 претендент, при этом, утверждают правозащитники, избирком Иркутска опубликовал решения окружных избирательных комиссий лишь в отношении четырех. Этап регистрации кандидатов-самовыдвиженцев продлится до 24 июля, в «Голосе» не исключают, что «отказников» будет больше.

«Выборы депутатов думы Иркутска объединили в себе худшие черты текущих выборов в Москве и Санкт-Петербурге: использование технологии отказа в регистрации неугодным кандидатам по подписям и самоуправство муниципальных избирательных комиссий»,— говорится в заявлении организации.

Отмечается, что отказы кандидатам часто носят необоснованный характер. В качестве наиболее абсурдной приводится ситуация с отказом в регистрации кандидатом по одномандатному избирательному округу №17 Марине Ершовой. Комиссия подвергла проверке весь представленный ею пакет подписей избирателей и не выявила ни одного нарушения. Однако 16 июля своим решением она признала все подписи недействительными, так как в справке с места работы госпожи Ершовой было указано ООО «Эксперт 01», а в подписных листах — Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт 01». Комиссия сочла эти названия «неравнозначными».

Кандидату по округу №10 Дмитрию Ружникову избирательная комиссия 30 июня отказала, поскольку тот в подписных листах указал, что является действующим депутатом. «Указание таких сведений не предусмотрено формой подписного листа и при этом влияет на волеизъявление избирателей, которые знакомятся с информацией о кандидате»,— постановила комиссия. Господин Ружников обжаловал решение в суде и выиграл, но решил выдвинуться снова от партии «Гражданская платформа», которая имеет право не собирать подписи избирателей в Иркутске. У самовыдвиженцев Сергея Беспалова (округ №28), Игоря Демешко (№34) и Александра Квасова (№15) недостоверными подписи признали по итогам осмотра графолога. Все трое в результате тоже выдвинулись от партий. Кандидатам Кристине Глуховой и Николаю Покитко (округ №5) прямо в ходе заседания комиссии объявляли о недействительных дополнительных подписях, хотя закон Иркутской области «О муниципальных выборах» обязывает протокол рабочей группы по проверке подписей вручить кандидату заранее, чтобы тот смог подготовить обоснованные возражения.

В избиркоме Иркутска “Ъ” сообщили, что заявление «Голоса» получили: «Оно будет рассмотрено в установленном порядке, и будет дан ответ». Там также сообщили, что все решения окружных избирательных комиссий публикуются на сайте городской администрации, однако законодатель не устанавливает сроков их публикации:

«На сайте есть заявления об отказе в регистрации кандидатов, и их гораздо больше, чем четыре. В целом решений очень много, постепенно мы выставим их все».

«Мы хотим, чтобы Центральная избирательная комиссия и избирательная комиссия Иркутской области обратили внимание на ситуацию. И мы надеемся, что ЦИК пересмотрит механизмы регистрации кандидатов»,— заявил “Ъ” координатор «Голоса» в Иркутске Алексей Петров. Против муниципальных комиссий уже выступал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. «Сегодня избирательные комиссии муниципальных образований практически никому не подчиняются: ни ЦИКу, ни горизбиркому, ни каким-то другим структурам. Уверен, что необходимо реформировать систему, а иначе будут продолжаться безобразия и злоупотребления, которые на сегодняшний день происходят в нашем городе»,— заявил господин Беглов на жалобы кандидатов в муниципальные собрания городских районов. Его поддержал замглавы ЦИК России Николай Булаев, заявивший, что муниципальные избиркомы нужно реформировать.

Екатерина Еременко, Иркутск