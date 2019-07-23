Визит спустили на подземный уровень

Премьер Пакистана Имран Хан посетил с первым визитом Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Встреча была призвана восстановить отношения двух стран, достигшие низшей точки, несмотря на предоставленный Исламабаду Вашингтоном статус «основного союзника вне НАТО». США ищут новые пути сближения с Пакистаном, рассчитывая на его содействие в достижении мирных договоренностей с талибами в Афганистане и отказ от поддержки боевиков, воюющих против Индии. В свою очередь, пакистанский премьер добивается размораживания программы помощи Исламабаду, обвиняемому США в пособничестве терроризму и невыполнении союзнических обязательств.

Состоявшиеся вчера в Вашингтоне переговоры на высшем уровне стали кульминацией первого визита в США пакистанского премьера Имрана Хана, пришедшего к власти после победы его партии «Техрик-е Инсаф» на парламентских выборах в июле прошлого года. Как сообщили в Белом доме, в повестку переговоров были включены вопросы борьбы с терроризмом и афганского урегулирования, а также проблемы военно-технического и экономического сотрудничества, замороженного в связи с многолетним кризисом в отношениях двух стран.

Еще одной болезненной темой стала судьба отбывающего тюремный срок в Пакистане врача Шакила Африди, работавшего на ЦРУ и в свое время сыгравшего ключевую роль в выявлении американскими спецслужбами местонахождения лидера террористической группировки «Аль-Каида» Осамы бен Ладена (напомним, что бен Ладен скрывался на пакистанской территории, где был обнаружен и ликвидирован в 2011 году в ходе американской спецоперации, проведенной без ведома Исламабада). Семь лет назад суд Пакистана признал личного врача террориста номер один виновным в госизмене и приговорил его к 33 годам лишения свободы. Однако в Вашингтоне продолжают считать Шакила Африди героем и требуют от пакистанской стороны его освобождения.

По итогам переговоров президент Трамп заявил о готовности выступить посредником в переговорах между Индией и Пакистаном (напомним, что Дели категорически отвергает саму возможность любого международного посредничества, от кого бы оно ни исходило). Кроме того, американский лидер заявил о возможности американских инвестиций в Пакистан, сделав важную оговорку, что решение о размораживании помощи Исламабаду еще не принято и зависит от того, как будет складываться сотрудничество с этой страной в борьбе с терроризмом.

Хотя отношения двух стран стали портиться еще при предыдущей администрации в Белом доме, инициатором по-настоящему жестких шагов Вашингтона стал именно Дональд Трамп. В январе прошлого года, за несколько месяцев до избрания бывшего капитана национальной команды по крикету новым пакистанским премьером, господин Трамп фактически перевел отношения с ключевым союзником США в Центральной и Южной Азии в состояние холодной войны. «США совершили большую глупость, за последние 15 лет выделив Пакистану более $33 млрд, в то время как они нам врали и водили нас за нос, считая наших лидеров дураками. Они предоставляют убежище террористам, за которыми мы охотимся в Афганистане. Больше этого не будет!» — заявил Дональд Трамп.

После этого в Пентагоне сообщили о сворачивании помощи Исламабаду в размере $900 млн, выделявшейся ежегодно на проведение антитеррористических операций. Эта сумма выглядит весьма существенной, учитывая, что оборонные расходы Пакистана составляют около $8 млрд в год. Кроме того, с подачи Вашингтона против Исламабада были введены санкции международной организации «Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» (ФАТФ), созданной государствами G7 для противодействия теневой экономике и финансированию терроризма. ФАТФ обвиняет Пакистан в недостаточном сотрудничестве в отмывании денег. По оценке ряда экономистов, потери пакистанской экономики в связи с введенными ФАТФ ограничениями составляют около $10 млрд.

Между тем Имран Хан еще до прихода к власти имел богатую личную историю конфликтных отношений с США. Возглавляя партию «Техрик-е Инсаф», он выступал с жесткой критикой ударов американских беспилотников по Пакистану и организовывал многотысячные акции протеста против политики США в регионе. В связи с этим в 2012 году он даже был задержан в аэропорту Торонто и допрошен американскими иммиграционными властями при попытке вылететь в США.

Накануне визита в США уже в ранге премьер-министра Имран Хан в очередной раз дал понять, что не намерен уступать Дональду Трампу и категорически отвергает обвинения в адрес Исламабада. «Вместо того чтобы делать из Пакистана козла отпущения, США должны всерьез задуматься над тем, почему, имея в Афганистане 140-тысячный контингент НАТО и 250-тысячный контингент афганских сил безопасности, а также потратив на войну в Афганистане $1 трлн, они пришли к ситуации, когда талибы сильны как никогда»,— написал в Twitter Имран Хан. А один из его министров перепостил статью The New Yorker о Дональде Трампе, которая называлась «Расист в Белом доме». Впрочем, позднее ссылка была удалена.

По данным дипломатических источников “Ъ” в регионе, в американской столице, куда пакистанский лидер прилетел в прошлую субботу в сопровождении начальника штаба сухопутных сил Пакистана генерала Камара Джаведа Баджвы и назначенного на свой пост в июне этого года директора пакистанской межведомственной разведки (ISI) генерал-лейтенанта Фаиза Хамида, его ждал холодный прием. В вашингтонском аэропорту имени Даллеса, куда Имран Хан добирался обычным коммерческим рейсом Qatar Airways, его не встречал никто из высокопоставленных членов президентской администрации. В итоге в сопровождении главы МИД Пакистана Шаха Мехмуда Куреши, прилетевшего в Вашингтон раньше других членов делегации, и исполняющей обязанности главы протокольной службы Белого дома Мери-Кейт Фишер господин Хан отправился на метро в резиденцию пакистанского посла в Вашингтоне, где на время визита остановилась правительственная делегация из Исламабада.

Визит в Вашингтон пополнил список дипломатических осечек и конфузов, преследующих пакистанского лидера в последние месяцы. После того как весной этого года Дели и Исламабад оказались на грани военного конфликта, его попытки наладить отношения с индийским премьер-министром Нарендрой Моди так и не увенчались успехом. На прошедшем в июне этого года в Бишкеке саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества господин Моди не стал общаться со своим пакистанским коллегой, который рассчитывал на встречу.

Дипломатические источники “Ъ” обращают внимание и на то, что в Бишкеке с Имраном Ханом не встретился и российский президент Владимир Путин. Позднее пакистанские СМИ сообщили о том, что в сентябре этого года Имран Хан примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, на который главным гостем приглашен премьер-министр Индии Нарендра Моди. Однако пакистанские дипломатические источники “Ъ” назвали эту информацию не соответствующей действительности, сообщив о том, что Имран Хан во Владивосток не приглашен и на форум не поедет.

Сергей Строкань