«Владимиру Зеленскому надо действовать очень быстро»

Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» по итогам проверки 80% протоколов выборов в Верховную раду сохраняет лидерство — она получила более 42,5% голосов. Неожиданно для всех экспертов партия победила почти во всех мажоритарных округах. На втором месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, получившая 13% голосов. Сейчас для Зеленского нет необходимости создавать коалицию, гораздо важнее оправдать ожидания избирателей, считает международный обозреватель «Ъ» Максим Юсин.

— Партия Зеленского может занять почти все кресла в парламенте, стоит ли ему задумываться о коалиции?

— Конечно, не все кресла в парламенте он получил — до конституционного большинства ему чуть-чуть не хватает. Тем не менее, нет жизненной необходимости ни в коалиции с «Голосом», ни в коалиции с Тимошенко, потому что, по последним прикидкам, где-то 250 мандатов у «Слуги народа». А большинство — это 226. Если он захочет разделить ответственность с другими политическими силами, то может пригласить, допустим, тот же «Голос» Вакарчука в коалицию, отдать этой партии какие-то символические должности.

На самом деле, все эксперты, политологи и политтехнологи, которые выступали в последние недели на украинских телеканалах, недооценили масштаб грядущей победы сторонников Зеленского. Конечно, было понятно, что в пропорциональной части «Слуга народа» победит, но что они заберут столько мандатов в мажоритарных округах — 128 из 199 — не мог предположить никто. О чем это свидетельствует? О том, что украинцы голосовали авансом за политический бренд, именно за Зеленского, может быть, в какой-то степени за президента Голобородько из сериала «Слуга народа». Украинцев абсолютно не интересовало, какой кандидат идет под этим брендом — им важно, чтобы было написано «Слуга народа». Тем самым они вычищают всю предыдущую политическую элиту.

С этого момента для Зеленского действительно начинается новая жизнь, гораздо более сложная. Он уже не сможет списывать какие-то возможные неудачи, отсутствие действий, свою пассивность на происки врагов. Эта эпоха закончилась, всю ответственность берет на себя сам господин Зеленский. И мы посмотрим, насколько быстро любовь украинского электората может смениться на критическое отношение. Зеленскому надо действовать очень быстро, решать самые актуальные вопросы.

— Означает ли это, что мы увидим только новые лица в правительстве, или все-таки ему придется опираться на проверенные кадры?

— Принципом Зеленского было, что никто из депутатов предыдущих созывов не будет баллотироваться от его политической силы. То есть 250 человек, получившие места в парламенте от «Слуги народа», — все новые люди.

Зеленский сознательно дистанцируется от старых политических сил.

Поэтому немного шансов у людей из окружения Юлии Тимошенко получить какие-то важные должности. Кто будет задавать сейчас тон на Украине эту новую эпоху? Этот вопрос сейчас часто задают. Я думаю, это будут теневые фигуры, которые стоят за Зеленским, которые блестяще провели две избирательные кампании, показав — что на президентских выборах, что сейчас — результат, которого никто не ожидал. То есть эти люди умеют решать задачи. Другое дело, что они не смотрят на перспективу, а обозначают ближайшую цель, идут к ней, сметая все препятствия на своем пути. И какую они обозначат перед собой сейчас — это самое главное. Кто-то говорит, что, может быть, это будут коммерческие, меркантильные цели. Другой вариант, на что надеются люди на юго-востоке, которые в массовом порядке проголосовали за Зеленского, — продвижение в деле мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Сделают ли теневые игроки в окружении Зеленского именно это своим приоритетом, мы узнаем очень скоро. В ближайшие недели уже Зеленскому надо будет что-то быстро представить своим избирателям, какие-то конкретные плоды своих усилий.

— Как будут развиваться отношения «Слуги народа», партии Зеленского, с «Оппозиционной платформой — За жизнь», партией Медведчука?

— Сотрудничество будет минимальное, потому что Медведчук для значительной части украинского политического класса слишком токсичен, он воспринимается практически как прокремлевский политик на Украине. С ним никто не будет заключать коалиции, я даже не исключаю, что как «Оппозиционный блок» в этом составе Верховной рады не получил ни одного комитета, так и партия Медведчука, может быть, не получит. Хотя это будет несправедливо, недемократично — все-таки 13% украинцев за него проголосовали. А мы увидели очень четкий социологический срез, каков процент украинцев, которые действительно симпатизируют России, русскому языку, нынешней политике Российской Федерации, с которой себя четко ассоциировал Медведчук — этих людей 13%. Много это или мало? Можно спорить. Но в любом случае это то меньшинство, которое позволило Медведчуку и его команде занять второе место.

Беседовал Олег Булгак