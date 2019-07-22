Зарубежные СМИ: О чем свидетельствуют предварительные итоги выборов в Верховную раду?

Президент Украины впервые в истории может получить полный контроль над Верховной радой. Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает на парламентских выборах более 40% голосов. Если учитывать количество одномандатников, она может получить большинство и сформировать правительство самостоятельно — без коалиции. ЦИК обработал более половины всех протоколов и зафиксировал значительный отрыв партии Владимира Зеленского от остальных конкурентов. Так, «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука получила лишь 12% голосов. В Верховную раду также прошли «Европейская солидарность» Петра Порошенко и «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Еще один новичок в парламенте — партия «Голос» солиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука. Результат партии Владимира Зеленского показывает, что народ Украины ждет изменений политической системы, пишут западные СМИ. Подробности — в обзоре зарубежной прессы на «Коммерсантъ FM».

Владимир Зеленский выиграл кампанию на национальном уровне, пишет Bloomberg. У него есть шанс получить почти диктаторские полномочия. Но пока что он не очень-то давал понять, что может с ними сделать. Даже среди его советников нет единства в том, насколько мягкой или, наоборот, жесткой должна быть политика Украины в отношении России или их собственного русскоговорящего населения. Мир на самом деле видел Зеленского как политика только во время кампаний. И он вел себя впечатляюще. Но при этом он все еще непредсказуем как лидер государства.

От 50% до 70% депутатов — молодые кандидаты без политического опыта. Это переломный момент для бывшей советской республики, в политическом ландшафте которой доминируют представители элит, выросших еще в СССР, отмечает Le Figaro. Из пяти ведущих партий две — «Слуга народа» и «Голос» — позиционируют себя как новое поколение. Более того, средний возраст их кандидатов — 37 лет. Победа Владимира Зеленского и его партии отражает разочарование украинцев в своей элите, которую считают коррумпированной, неспособной покончить с войной и повысить уровень жизни в огромной стране, сопоставимой по размерам с Францией, и при этом с одной из беднейших в Европе, заключает Le Figaro.

Владимир Зеленский просил о возможности провести реформы — начиная со снятия неприкосновенности с депутатов и заканчивая отстранением от власти прежних чиновников. Результат на парламентских выборах, похоже, дал ему такие полномочия, пишет The Independent. Издание приводит слова политолога о том, что в текущей ситуации у Зеленского может появиться шанс почти самостоятельно сформировать правительство или с помощью независимых депутатов.