Адвокаты не поняли, чем оскорбили сотрудника ФСБ

Как стало известно “Ъ”, защитники адвоката Андрея Зломнова обжалуют в горсуде Санкт-Петербурга возбуждение уголовного дела об оскорблении им и его сыном, адвокатом Михаилом Зломновым, следователя регионального УФСБ. В феврале более 40 адвокатов из Санкт-Петербурга и Москвы выступили против преследования защитников, представлявших интересы культуролога Павла Зломнова. В рамках следствия по делу уже провели экспертизу, согласно которой в словах господ Зломновых не обнаружили признаков унижения в неприличной форме, а негативная информация о следователе выражена как оценочное суждение.

Дело в отношении адвокатов Андрея и Михаила Зломновых было возбуждено в конце прошлого года руководителем ГСУ Следственного комитета РФ (СКР) по Санкт-Петербургу Александром Клаусом по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) на основании жалобы руководителя группы следственной службы УФСБ Даниила Саблина. Господин Саблин занимался расследованием уголовного дела в отношении Павла Зломнова, специалиста по музейному делу и экспонированию старинного оружия, который приходится сыном Андрею Зломнову и братом Михаилу Зломнову.

Господа Зломновы, по словам следователя УФСБ, 22 августа 2018 года «умышленно, незаконно и на почве неприязненного отношения» оскорбили следователя в присутствии понятых. Инцидент якобы произошел, когда подзащитного адвокатов обвинили в незаконном хранении оружия. Согласно данным доклада членов Общественной наблюдательной комиссии, за день до происшедшего к Павлу Зломнову следователем Саблиным якобы была применена сила.

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Как сообщал “Ъ”, зимой для ведения дел семьи Зломновых объединилось более 40 адвокатов из двух столиц. Евгений Смирнов, адвокат «Команды 29», пояснил “Ъ”, что на стадии следствия по делу об оскорблении Даниила Саблина работает более 10 человек, а изначально объединившиеся адвокаты разделились на несколько рабочих групп, оказывающих консультативную помощь по разным направлениям. Так, сейчас в горсуде адвокаты обжалуют возбуждение уголовного дела в отношении Андрея Зломнова (следующее заседание назначено на 31 июля).

«Из постановления о возбуждении уголовного дела непонятно, какие его слова и выражения расценены как оскорбительные, соответственно, неясно, в чем Андрей подозревается,— это является нарушением его права на защиту.





Из разных документов, с которыми нас знакомят по ходу следствия, мы узнаем разные вариации этих якобы оскорбительных выражений»,— объясняет адвокат Александр Мелешко, представляющий интересы Андрея Зломнова.

Господин Мелешко напоминает, что адвокат относится к так называемым специальным субъектам уголовного процесса, а потому законом предусмотрен особый порядок возбуждения дела в отношении адвоката: «В данном случае подписать постановление о возбуждении дела вправе только руководитель ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Александр Клаус. Чтобы принять решение о возбуждении уголовного дела, сперва нужно рассмотреть сообщение о преступлении, проведя по нему доследственную проверку. В нашем деле эту проверку проводили подчиненные Клауса районного уровня, как будто бы дело не касалось адвоката, а сам руководитель ГСУ только подписал постановление. Получается, что руководитель ГСУ по субъекту возбудил уголовное дело, самостоятельно не рассмотрев сообщение о преступлении и не проводя по нему проверку, в итоге умалив процессуальные гарантии, предоставленные адвокату»,— заключил Александр Мелешко. Вскоре аналогичная жалоба в горсуд будет направлена и по делу Михаила Зломнова. Ранее Дзержинский райсуд Петербурга в обоих случаях отказал в жалобах защитников на постановление.

В рамках следствия по делу Северо-Западным региональным центром судебной экспертизы Министерства юстиции уже проводилась лингвистическая экспертиза высказываний, которые приписывают Андрею и Михаилу Зломновым. Согласно заключению, в деле есть как минимум три вариации формулировок оскорбительных выражений, которые следуют из показаний следователя Саблина и двух понятых, приведенных им на следственные действия. Их суть сводится к тому, что адвокаты якобы назвали Даниила Саблина «фашистом», «мразью» и будто бы сказали, что все они «животные, вас животных в 1939 году ставили к стенке и расстреливали» и «мы сделаем все, чтобы ты вылетел из ФСБ».

Согласно заключению эксперта Натальи Пикалевой, унизительная оценка личности в высказываниях адвокатов присутствует, однако она не выражена в неприличной форме, а негативная информация выражена в форме оценочных суждений.

В исследовании госпожа Пикалева уточняет, что «понятие "оскорбление" трактуется в правовых нормах через понятие "унижение", при этом обязательным признаком… является неприличная форма». Эксперт не делает категоричного вывода о наличии или отсутствии в высказываниях адвокатов оскорбления, хотя поставленные вопросы были связаны именно с этим термином.

Спустя два месяца после получения результатов экспертизы следователь ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Джанашия вынес постановление о назначении комплексной экспертизы. В нем он продублировал три уже заданных вопроса и добавил к ним еще два, желая уточнить, есть ли в высказываниях унизительная оценка и какова коммуникативная направленность выражений. Несмотря на то что постановление о назначении экспертизы вынесено 10 мая, ее результатов все еще нет. Отметим, что первое исследование Северо-Западный региональный центр судебной экспертизы Минюста выполнил за месяц.

Одновременно с этим в 50-м судебном участке Ленинградской области слушается третье дело в отношении Павла Зломнова, обвиняемого в оскорблении оперативника ФСИН Ивана Прозоровского. Напомним, его задержали 31 января 2018 года по делу о незаконном хранении оружия (ст. 222 УК РФ). По словам обвиняемого, во время задержания сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области жестоко избили его в микроавтобусе. В конце января Павлу Зломнову изменили меру пресечения в виде содержания под стражей на подписку о невыезде, однако сразу задержали по новому уголовному делу, возбужденному 30 января 2019 года по ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма). По версии следствия, Павел Зломнов, находясь в камере, публично читал стихи, оправдывающие действия молодого человека, совершившего самоподрыв в здании УФСБ по Архангельской области в октябре 2018 года. Дело об оскорблении сотрудника ФСИН стало третьим по счету, возбужденным в отношении Павла Зломнова.

Марина Царева, Санкт-Петербург