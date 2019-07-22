Капсула для Hyperloop разогналась до 463 км/ч

Группа ученых из Мюнхенского технического университета под названием TUM Hyperloop победила в ежегодных испытаниях капсул для Hyperloop с результатом 463 км/ч.

После объявления победителя предприниматель Илон Маск объявил, что в следующем году испытания будут проводиться в десятикилометровом вакуумном тоннеле с изгибом, а не в текущей 1,6-километровой надземной трубе в штаб-квартире SpaceX в Хоторне.

Предыдущий рекорд был установлен той же командой (тогда известной как WARR Hyperloop) на прошлогоднем соревновании — тогда скорость, по уточненным данным, составила 457 км/ч, а не 466 км/ч, как заявлялось изначально.

Hyperloop («Гиперпетля») состоит из аэродинамической трубы и капсулы, которая способна передвигаться без воздушного сопротивления и разгоняться до рекордных скоростей. Идею транспортной системы предложил в 2012 году предприниматель Илон Маск. По оригинальной задумке скорость аппарата в трубе должна достигать 1 тыс. км/ч.

Евгений Федуненко