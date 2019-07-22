Lada XRAY Cross получила новую мультимедийную систему

«АвтоВАЗ» оснастил кроссовер Lada XRAY Cross с вариатором новой мультимедийной системой.

Как сообщает российский автопроизводитель, штатная мультимедиа получила поддержку стандартов Apple Car Play и Android Auto, новый экран с высоким разрешением и возможностью реакции сразу на несколько прикосновений, а также более эффективный микрофон обратной связи.

Напомним, премьера кроссовера Lada XRAY Cross состоялась в августе 2018 года на автосалоне в Москве. Модификация с вариатором выйдет на рынок в четырех комплектациях по цене от 841,9 тыс. руб до 966,9 тыс. руб.