22 июля, понедельник
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Фото: Lada

Lada XRAY Cross получила новую мультимедийную систему

«АвтоВАЗ» оснастил кроссовер Lada XRAY Cross с вариатором новой мультимедийной системой.

Как сообщает российский автопроизводитель, штатная мультимедиа получила поддержку стандартов Apple Car Play и Android Auto, новый экран с высоким разрешением и возможностью реакции сразу на несколько прикосновений, а также более эффективный микрофон обратной связи.

Напомним, премьера кроссовера Lada XRAY Cross состоялась в августе 2018 года на автосалоне в Москве. Модификация с вариатором выйдет на рынок в четырех комплектациях по цене от 841,9 тыс. руб до 966,9 тыс. руб.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя