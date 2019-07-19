Lada XRAY Cross с вариатором будет стоить от 841,9 тыс. рублей

«АвтоВАЗ» назвал стоимость кроссовера Lada XRAY Cross с вариатором — модель обойдется минимум в 841,9 тыс. руб.

Вариатор Jatco на новой модификации сочетается с 1,6-литровым 113-сильным бензиновым двигателем. Коробка передач дополнительно оснащена компактным двухступенчатым «автоматом», позволяющим повысить топливную экономичность и выносливость в тяжелых условиях.

XRAY Cross с вариатором выйдет на рынок в четырех комплектациях по цене от 841,9 тыс. руб до 966,9 тыс. руб. Напомним, премьера кроссовера Lada XRAY Cross состоялась в августе 2018 года на автосалоне в Москве. Кроссовер с «механикой» стоит от 754,9 тыс. руб.