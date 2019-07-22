«Ромир»: в июне у россиян стало на 11,4% больше «свободных денег»

За июнь объем «свободных денег» россиян увеличился на 11,4%, говорится в исследовании холдинга «Ромир». Годовой рост составил 11,1%.

Индекс «свободных денег» рассчитывается из разницы между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Расчеты основаны на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением более 10 тыс. человек, отражающих покупательское и потребительское поведение жителей городов России.

«По итогам первого летнего месяца в среднем в разряде "свободных" оказалось около 33,1 тыс. руб. И это самый высокий показатель за все время наблюдений за исключением декабря 2018 года»,— говорится в данных холдинга. Среднегодовое значение «свободных денег» на первые полгода 2019 составило 27,2 тыс. руб., что «значительно превосходит показатели всех предыдущих лет».

В июне прирост объемов «свободных денег» оказался существенным во всех типах городов. Но лучшие результаты были зафиксированы в городах-миллионниках — там у жителей в начале лета оставалось порядка 42 тыс. руб., что на 12% больше, чем месяцем ранее. В полумиллиониках прирост «свободных» денег составил 11,7% — до 34,5 тыс. руб., а в стотысячниках — 10,2% до 23,8 тыс. руб.

По данным социологов «Левада-центра», 65% российских семей не имеют никаких сбережений. Это число практически не меняется с 2012 года.

О том, как правительство планирует поднять доходы россиян к 2024 году, читайте в публикации “Ъ”.