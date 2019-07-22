Французскую подводную лодку нашли полвека спустя

Министерство обороны Франции сообщило сегодня о том, что найдены остатки пропавшей в 1968 году подводной лодки «Минерва». Поисковые работы, возобновленные в 2018 году по инициативе нового правительства, увенчались успехом. Лодка обнаружена в 45 км от порта Тулон на глубине 2370 м.

«Мы только что обнаружили "Минерву". Это успех, облегчение и технический подвиг. Я думаю о семьях, которые так долго ждали этого момента»,— заявила министр обороны Флоранс Парли. По ее инициативе поиски исчезнувшей лодки, трижды не принесшие успеха, были возобновлены в 2018 году и перешли с февраля нынешнего года в активную фазу.

Дизель-электрическая многоцелевая подводная лодка «Минерва» вышла в последний поход в январе 1968 года. Выполнив серию учебных задач, 27 января она готовилась к тренировке совместно с морской авиацией. При подходе к заданному квадрату лодка исчезла без следа. На ее борту находилось 52 моряка под командованием 32-летнего капитана-лейтенанта Андре Фова.

Это была первая потеря из двух среди новейших подлодок класса «Дафна», строившихся в 1958–1970 годах для французского, испанского, португальского, южноафриканского, пакистанского флотов. Еще одна лодка из 11 французских «Дафн» — «Эвридика» — погибла 4 марта 1970 года возле Сен-Тропе. Ее нашли в течение месяца, поскольку глубины в этом районе были более благоприятны для поисков.

Но «Минерву» не удалось обнаружить ни во время пятидневной спасательной операции, начатой сразу после исчезновения, ни год спустя, ни два года спустя, когда ее попытались найти после катастрофы лодки-сестры у Сен-Тропе. В поисках участвовали и французские подводники, и приглашенные американцы.

Все эти годы родственники моряков, не вернувшихся из похода, требовали от французского правительства продолжения расследования.

Осенью 2018 года министр обороны Флоранс Парли пообещала возобновить операции, тем более что «Минерва» оставалась единственным кораблем французских ВМС, исчезнувшим с 1945 года без следа.

Океанографические суда, привлеченные для выполнения этой задачи, и новые расчеты гидрографов и акустиков постепенно сузили район поисков. На последнем этапе к ним подключилась американская компания Ocean Infinity с кораблем Seabed Constructor, который располагает самой продвинутой на данный момент техникой глубоководных поисков с помощью роботов-ныряльщиков. Именно эта команда обнаружила осенью остатки аргентинской субмарины «Сан-Хуан».

«Минерва» идентифицирована по надписи на рубке.

На записях камер видно, что лодка лежит на дне, разорванная на три части, вероятно, давлением, вызвавшим разрушение корпуса, который был рассчитан на погружение до 300 м.

Причины катастрофы, скорее всего, останутся неизвестными. Предполагают затопление машинного отделения через неисправный шноркель или аварию балластных цистерн. Варианты взрыва собственной торпеды или атаки вражеской подводной лодки опровергаются записями акустиков, зафиксировавших единственный удар — тот момент, когда корпус лопнул под давлением. Поднять «Минерву» не удастся, но у французского флота появится еще одно официальное морское захоронение.

Алексей Тарханов, Париж