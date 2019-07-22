Мэй проведет чрезвычайный комитет COBRA из-за задержания Ираном британского танкера

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возглавит заседание правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям COBRA, посвященного задержанию британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе. Заседание комитета состоится в понедельник, 22 июля, сообщает газета Independent.

На заседании Тереза Мэй узнает о развитии ситуации с задержанием судна и обсудит поддержку безопасности судоходства в регионе. Ранее COBRA рекомендовал судоходным компаниям избегать района Ормузского пролива.

В пятницу, 19 июля, Корпус стражей исламской революции захватил в Ормузском проливе два британских танкера, Stena Impero и Mesdar. По заявлению иранских властей, Stena Impero был задержан, потому что проигнорировал сигнал бедствия, отправленный с иранского рыболовецкого судна. На захваченном судне находятся три российских моряка.

Задержание судов могло стать ответом на арест британскими властями 4 июля иранского танкера, предположительно везшего нефть в Сирию. Тегеран перевозку сырья отрицал и выражал Лондону протест.

Подробнее о ситуации читайте в материале “Ъ” «Иран захватил британский танкер».