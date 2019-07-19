The Times: три британских министра намерены подать в отставку в ближайшее время

Три британских министра намерены подать в отставку до того, как следующий премьер-министр стран, которым, как ожидается, станет глава МИДа Борис Джонсон, вступит в должность.

Как сообщает The Times, после завершения последней на посту премьер-министра пресс-конференции Терезы Мэй подать заявление собирается министр юстиции Дэвид Гок. Уволиться до того, как новый глава кабинета приступит к своим обязанностям, могут также министр финансов Филип Хаммонд и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт.

Напомним, 24 мая британский премьер-министр Тереза Мэй объявила об отставке. Одной из возможных причин ее решения могло стать нежелание правительства поддержать представленный ею новый вариант сделки по «Брекситу».

Почему Борис Джонсон может оказаться прекрасным премьер-министром Великобритании — в материале “Ъ”.