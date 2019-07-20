Минобрнауки не исключило введения степени PhD в дополнение к существующим

Министерство науки и высшего образования рассматривает возможность введения ученой степени Doctor of Philosophy (PhD) в качестве дополнения к действующей системе степеней. Об этом на образовательном интенсиве «Остров 10–22» в Сколковском институте науки и технологий сказал министр науки и высшего образования Михаил Котюков.

«То есть оставить нашу традиционную систему и может быть ввести возможность степени PhD, которая в большей степени учитывает управленческие и организаторские компетенции в науке»,— сказал министр (цитата по ТАСС).

Ранее правительство изменило требования к университетам, имеющим право самостоятельно присуждать ученые степени. Теперь им необязательно иметь собственные диссоветы и вести преподавание по магистерским программам.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Университетам добавили самостоятельности».