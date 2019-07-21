Главные новости за выходные 20–21 июля

В субботу, 20 июля, на проспекте Сахарова прошел митинг «За допуск на выборы». По оценке некоммерческой организации «Белый счетчик», он собрал 22,4 тыс. человек. По данным МВД, в акции участвовало 12 тыс. человек. Выступившие перед собравшимися оппозиционеры, среди которых были Алексей Навальный, Любовь Соболь и Илья Яшин, потребовали у Мосгоризбиркома зарегистрировать независимых кандидатов на выборы в городскую думу. В противном случае оппозиция обещает выйти на акцию 27 июля, но уже к мэрии Москвы. Подробнее

На Украине завершилось голосование на выборах в Верховную раду. В МВД страны поступило более более тысячи сообщений о нарушениях на выборах. Явка на выборах по состоянию на 16:00 составила 36,59%. Кто возьмет Раду

Высокопоставленный источник в МИД Туркмении сообщил “Ъ”, что «распространяемая в интернете информация (о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.— “Ъ”) абсолютная ложь».В воскресенье, 21 июня, об этом сообщали российские СМИ и Telegram-каналы.

Британский кризисный комитет COBRA рекомендовал судоходным компаниям избегать района Ормузского пролива после задержания Ираном нефтяного танкера Stena Impero, идущего под британским флагом. Глава МИД Великобритании Джереми Хант пригрозил Тегерану «последствиями», если арест танкера не будет снят в ближайшее время. Поверенный в делах Ирана вызван в британский МИД для дачи объяснений. На борту Stena Impero находятся 23 моряка, трое из них россияне, дипломатам не удалось с ними связаться. Подробнее о захвате корабля

Глава правительства Японии Синдзо Абэ хочет заключить мирный договор с Россией в ходе своего премьерского срока, который завершается в 2021 году. В июне этого года на переговорах в Токио стороны вновь не смогли прийти к общему знаменателю относительно формата и содержания возможного мирного договора. К вопросу спорных территорий добавилась проблема формата гипотетического мирного договора: Токио настаивает на одностраничном документе, Москва хочет подписания масштабного соглашения, отражающего прошедшие со времен окончания войны десятилетия. О мирном договоре

Британский министр финансов Филип Хаммонд заявил, что покинет свой пост после того, как Бориса Джонсона объявят новым премьер-министром. По словам господина Хаммонда, «коллективная ответственность основана на коллективном принятии решений». Он также призвал следующего премьер-министра отложить «Брексит», который назначен на 31 октября. Каким премьер-министром может оказаться Борис Джонсон