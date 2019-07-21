Министр финансов Великобритании уйдет в отставку из-за Бориса Джонсона

Британский министр финансов Филип Хаммонд заявил, что покинет свой пост после того, как Бориса Джонсона объявят новым премьер-министром, сообщает Sky News. Он присоединился к заявлению министра юстиции Дэвида Гока, который планирует покинуть свой пост 24 июля.

По словам господина Хаммонда, «коллективная ответственность основана на коллективном принятии решений». Он также призвал следующего премьер-министра отложить «Брексит», который назначен на 31 октября.

О возможных отставках министров ранее писала газета The Times. В списке также значился министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, который еще официально не подтвердил свои планы.

Во вторник, 23 июля, в Великобритании объявят имя нового премьер-министра. Согласно опросам и итогам первых туров голосования, им станет бывший мэр Лондона и экс- министр иностранных дел Борис Джонсон. Он выступает за «Брексит» без сделки, если соглашение не будет достигнуто до 31 октября — крайнего срока для выхода из ЕС. Помимо господина Джонсона, на пост премьер-министра также претендует министр иностранный дел Джереми Хант, чьи рейтинги во время предвыборной кампании были ниже.

О том, каким премьер-министром может оказаться Борис Джонсон, читайте в материале “Ъ” «Милый лжец».