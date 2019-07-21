Посольство РФ в Иране: россиянам-морякам задержанного танкера ничего не угрожает

Посольство России в Тегеране продолжает добиваться установления связи с российскими моряками, которые находятся на борту задержанного иранцами танкера Stena Impero, сообщил “Ъ” пресс-секретарь посольства Андрей Ганенко.

По его словам, посольству удалось связаться с главой представительства МИД Ирана в городе Бендер-Аббас, который сообщил, что весь экипаж танкера остается на борту, свободно передвигается по судну, никаких ограничений на этот счет нет. Однако, как подчеркнул представитель министерства, по международным нормам экипаж не может покинуть судно до окончания расследования. Состояние членов экипажа хорошее, их жизням и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, 19 июля, Корпус стражей исламской революции задержал судна Mesdar, шедшее под флагом Либерии, и Stena Impero под британским флагом. На борту Stena Impero находились 23 моряка, трое из них россияне. Посольство России в Тегеране не может связаться с ними.

Подробнее об инциденте читайте в материале “Ъ” «Иран захватил британский танкер».

Марианна Беленькая