На Украине завершилось голосование на выборах в Раду

На Украине завершилось голосование на внеочередных парламентских выборах. В 20:00 закрылись избирательные участки.
По состоянию на 16:00 явка составила 36,57%, свидетельствуют обновленные данные Центральной избирательной комиссии. Они собраны со всех 199 избирательных округов.
Рада была распущена после победы Владимира Зеленского и его инаугурации.
Всего за места в парламенте борются 22 партии. Однако, по данным социологов, реальные шансы на преодоление пятипроцентного барьера есть только у пяти.
Лозунги и программы пяти главных украинский партий: о России, Донбассе, НАТО и реформах
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