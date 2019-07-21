На Украине завершилось голосование на выборах в Раду

На Украине завершилось голосование на внеочередных парламентских выборах. В 20:00 закрылись избирательные участки.

По состоянию на 16:00 явка составила 36,57%, свидетельствуют обновленные данные Центральной избирательной комиссии. Они собраны со всех 199 избирательных округов.

Рада была распущена после победы Владимира Зеленского и его инаугурации.

Всего за места в парламенте борются 22 партии. Однако, по данным социологов, реальные шансы на преодоление пятипроцентного барьера есть только у пяти.