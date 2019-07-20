В Москве 20–22 июля ограничат движение из-за ремонта метро и акции протеста

В Москве с 20 по 22 июля будет ограничено движение из-за реконструкции Филевской линии метро, сообщает информационный центр столичного правительства. Участок голубой ветки между станциями «Киевская» и «Кунцевская» не будут работать до 21 июля, в связи с чем для городского транспорта выделят отдельную полосу на ул. Большая Дорогомиловская (от ул. Раевского до площади Киевского вокзала). Остановка и стоянка будет запрещена на следующих участках:

Украинский бульвар (от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко);

улица Барклая (от ул. Большая Филевская до ул. Сеславинская);

набережная Тараса Шевченко (парковочный карман перед левым поворотом на Украинский бульвар);

разворотная площадка в районе д.2к1 по ул. Новозаводская.

Помимо этого, будет запрещен правый поворот с Большой Дорогомиловской на площадь Киевского вокзала. На площадь можно будет проехать с Большой Дорогомиловской ул. от Бережковской набережной.

Также 20 июля из-за проведения митинга за пересмотр отказов в регистрации оппозиционным кандидатам в Мосгордуму с 08:00 до 18:00 мск, по данным ЦОДД, будут перекрыты:

проспект Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца;

улица Маши Порываевой от улицы Каланчевской до Докучаева переулка.

Подробнее об акции протеста — в материале “Ъ”.