Мошенников с ОСАГО отправили в колонию

Ленинский райсуд Екатеринбурга вынес обвинительные приговоры 12 участникам крупной группировки по мошенничеству с ОСАГО, которые незаконно получили около 7 млн руб. страховых выплат. В совокупности их осудили на 36 лет колонии и обязательных работ. Максимальный срок на 10,5 лет получил один из лидеров ОПГ Шота Катамадзе, который не явился на оглашения приговора. Сейчас рассматривается вопрос об его объявлении в розыск.

О приговоре 12 участникам группировки, которая занималась мошенничеством с ОСАГО, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Четырем подсудимым судебная инстанция назначил наказание в виде лишения свободы от 4,5 лет до 10,5 лет, двое подсудимых получили условное лишение свободы от 1,5 лет до 2 лет с аналогичными испытательными сроками, еще пятерым подсудимым назначили обязательные работы на 300-400 часов. Как пояснили в региональной прокуратуре, в зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в мошенничестве в сфере автострахования в особо крупном размере, совершенное организованной группой (ч.4 ст. 159.5 УК РФ), вымогательстве, совершенное группой (п «а» ч.3 ст. 163 УК РФ), незаконном приобретении, хранении и ношении оружия (частью 1 статьи 222 УК РФ) и вымогательстве группы в крупном и особо крупном размере (п. «б» чч. 2, 3 ст. 163 УК РФ).

Группировку, которая занималась мошенничеством в сфере автострахования, выявили оперативники регионального ОБОП в ноябре 2016 года. Изначально оперативники разрабатывали несколько членов ОПГ на причастность к серии вымогательств, совершенных в 2014-2015 годах. Неизвестные вымогали у мелких предпринимателей от 20 тыс. руб. до 800 тыс. руб. по надуманным предлогам. Затем оперативникам стало известно, что члены ОПГ также занимались мошенничеством с ОСАГО. По версии следствия, одними из активных участников группы были Руслан Рамазанов и осужденный за нападение на поселок Сагра Шота Катамадзе, считающийся правой рукой вора в законе Автандила Кобешавидзе (Авто).

Согласно материалам дела, члены ОПГ покупали дорогие автомобили марок BMW, Toyota в других регионах, перегоняли их в Екатеринбург, где в отделениях страховых компаний «Сургутнефтегаз» и «Ингосстрах» оформляли на них ОСАГО. По версии следствия, затем ОПГ меняла в автосервисах кузовные элементы (двери, бамперы и крылья) на старые детали. Чтобы придать автомобилям вид, будто они попали в ДТП, участники ОПГ били их кувалдами, а затем получали выплаты по ОСАГО. По оценкам следствия, группировке удалось получить около 7 млн руб. страховых выплат. Как сообщил Валерий Горелых, «в качестве вещественных доказательств сыщиками угрозыска изъяты четыре автомобиля, пистолет Макарова, ножи, дубинки, использовавшиеся при совершении преступлений и другие предметы».

В мае в отношении подозреваемых было вынесено несколько решений: сотрудника юридической службы «Сургутнефтегаза» Рината Бикмухаметова (родственник арбитражного судьи в отставке) был осужден на четыре года условно. Фигурант заключил досудебное соглашение. Гособвинитель, настаивавший на реальном сроке в шесть лет, не смог обжаловать решение в апелляционной инстанции.

В отношении 11 участников ОПГ суд прекратил уголовное преследование «по разным основаниям: в отношении некоторых подсудимых в связи с примирением сторон, в отношении других из-за назначения им судебного штрафа», сообщили в райсуде. В отношении еще одного подсудимого дело было прекращено в связи с его смертью. Один из лидеров ОПГ Руслан Рамазанов скрылся и был объявлен в розыск.

Приговор в отношении фигурантов дела Ленинский райсуд зачитывал в течение двух дней. Шота Катамадзе на заседания не явился, поэтому судебная инстанция решает вопрос об объявлении его в розыск.

Дарья Соколова