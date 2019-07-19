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Начальником УФСБ по Республике Адыгея назначен Сергей Каштанов

В Адыгее представили нового начальника Управления ФСБ России по республике. Им стал бывший первый замначальника УФСБ по Башкортостану Сергей Каштанов. Виктор Шаменков, который в течение двух лет возглавлял республиканское ФСБ, заступает на должность первого заместителя начальника УФСБ по Краснодарскому краю.

Сергей Каштанов родился в 1968 году в Саратовской области. Окончил МИФИ, проходил службу в органах госбезопасности с 1994 года. Прошел путь от оперуполномоченного до заместителя начальника УФСБ РФ по Саратовской области, после чего был переведен в Республику Башкортостан.

Дмитрий Михеенко


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