«РИА Новости»: экс-сотрудник СБУ назвал адреса «тайных тюрем» в Мариуполе

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) на условиях анонимности назвал «РИА Новости» «адреса» так называемых тайных тюрем в Мариуполе. По его словам, они находились в аэропорту города, в здании школы на базе «Азов» в Орджоникидзевском районе и в частном доме в Володарском районе.

По информации агентства, эти места назывались библиотеками. О самом экс-сотруднике СБУ известно, что он уехал c Украины в Россию. Из СБУ он уволился в начале 2017 года, в Мариуполе служил более двух лет, сообщает «РИА Новости».

Ранее о существовании «тайных тюрем» заявил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров на специальной конференции в Москве. Господин Прозоров сотрудничал с российскими спецслужбами, работая с СБУ. После его признания Следственный комитет России возбудил дело по ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

Подробнее о выступлении господина Прозорова читайте в публикации “Ъ”.