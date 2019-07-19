ФСБ задерживает документы

Исследование “Ъ” показало, что в России есть большие проблемы с доступом к делам политрепрессированных в Советском Союзе. Лишь треть региональных управлений ФСБ передала архивные уголовные дела жертв политических репрессий в госархивы. При этом в госархивах, получивших дела, зачастую нет необходимых условий для доступа к ним граждан. Эксперты указывают на проблему закрытости: неизвестно, на какое количество граждан переданы дела; также не ясно, сколько дел до сих пор хранится в ФСБ. Сейчас обсуждаются поправки в подзаконные акты, которые помогли бы приоткрыть архивы.

ФСБ России была обязана передать рассекреченные документы в государственные архивы согласно указу президента РСФСР Бориса Ельцина, подписанному в 1991 году и утратившему силу в 1999-м. Из ответов территориальных управлений ФСБ РФ на запросы “Ъ” следует, что только треть из них передала архивные уголовные дела политрепрессированных в госархивы: о передаче дел сообщили 29 территориальных управлений из 79 (некоторые управления объединяют два региона, кроме того два управления — чукотское и ингушское — не ответили на запрос). Восемь управлений пояснили, что у них не было таких дел. Таким образом, за восемь лет указ президента не выполнило большинство управлений ФСБ, в том числе УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Краснодарскому, Ставропольскому и Хабаровскому краям. Даже Центральный архив (ЦА) ФСБ России сообщил “Ъ”, что не передавал дела репрессированных в госархивы. Многие терруправления ответили, что дальнейшая передача дел не планируется, и уточнили, что этот вопрос не в их компетенции.

По данным ЦА ФСБ РФ, передано 461 266 дел. Но сколько по ним проходит человек, неизвестно: в одном деле может быть несколько обвиняемых. В большинстве территориальных управлений подчеркнули, что не вели подсчет обвиненных граждан. Лишь в УФСБ по Москве и Московской области сказали, что в переданных 94 тыс. дел фигурируют 133 969 человек. В международном обществе «Мемориал» говорят, что, по самым скромным подсчетам, в советское время по политическим мотивам было репрессировано от 4,5 млн до 5 млн человек. Также неизвестно, сколько в архивах ФСБ осталось непереданных дел. В территориальных управлениях и ЦА ФСБ России пояснили, что эти дела хранятся в общем массиве дел и вычленить их и пересчитать нет никакой возможности.

Исследователи предпочитают иметь дело с госархивами, а не с архивами спецслужб, так как там легче доступ к делам, отметил “Ъ” зампред совета научно-просветительского центра «Мемориал», один из ведущих специалистов по истории органов ВЧК-ОГПУ-НКВД Никита Петров. «В госархивах доступ дается на основе ФЗ "Об архивном деле". В нем четко говорится о правах и обязанностях исследователей,— поясняет господин Петров.— В архивах ФСБ доступ к делам регулируется ведомственными нормативными актами, которые зачастую не соответствуют законодательству. Там запрещено копирование, а также встречается произвол работников, которые решают, что давать, что не давать. Это нецивилизованный и непрозрачный механизм».

Впрочем, и с переданными в госархивы делами тоже есть проблемы. Архивы в Башкирии, Еврейской автономной области, Самарской, Тамбовской, Калужской областях пояснили в ответах на запрос “Ъ”, что к ним из ФСБ не поступали документы на репрессированных. “Ъ” намерен уточнить судьбу дел. Иркутский госархив отметил, что оставил дела в УФСБ, так как у них нет места для документов.

Остальные архивы должны были создать опись дел и предоставить им открытый доступ, согласно «Правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ», утвержденным приказом Минкульта РФ за 2007 год. Опись позволяет гражданам быстро проверить, есть ли в архиве нужный им документ и запросить его, объясняет господин Петров. Опись на сайте госархива есть в Алтайском крае, а в Республике Алтай с нею можно ознакомиться в читальном зале. Часть архивов сообщила, что опись есть, но не в открытом доступе. В Хакассии объяснили это тем, что документы относятся к категории ограниченного доступа. В Тверском центре документации новейшей истории отметили, что работа над описью идет, но у них нет возможности ее ускорить. Еще в нескольких регионах, в том числе в Пермском крае, есть база репрессированных, но не везде она находится в открытом доступе. «Если описи нет, то архивы не выполняют свои законы. Если у архива есть фонд, то должен быть научно-справочный аппарат, то есть опись. Другое дело, что архивы не показывают эти описи исследователям, что тоже незаконно»,— говорит господин Петров.

Исследователей также волнует вопрос законности хранения дел в управлениях ФСБ: «Ведомства могут держать у себя архивные документы только на основании договора о депозитарном хранении с Росархивом. А у Росархива нет такого договора с ФСБ. Значит, в ФСБ документы хранятся незаконно и должны быть переданы в госархивы»,— пояснил “Ъ” московский исследователь архивов Сергей Прудовский. В Росархиве подтвердили “Ъ”, что договора о депозитарном хранении с ФСБ нет, «он находится в стадии подготовки». По данным господина Прудовского, эта «подготовка» длится уже более двух лет.

Надо, чтобы управления ФСБ возобновили передачу дел репрессированных в госархивы, считает глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов: «Эта идея обсуждается. Мы считаем, что это хорошее направление. Только этим надо заниматься, и это требует расходов». Господин Федотов отметил, что для передачи дел не нужен новый указ президента: это можно делать на уровне регионов, главное, чтобы была добрая воля ФСБ. «Закон "О ФСБ" позволяет ведомству такие действия»,— пояснил “Ъ” господин Петров. В ст. 7 закона говорится, что «материалы архивов ФСБ, представляющие историческую, научную ценность и рассекречиваемые в соответствии с законодательством РФ, передаются на хранение в архивы уполномоченного федерального органа исполнительной власти». Так уже сделало УФСБ Пермского края: там передача в госархив дел на репрессированных шла до 2009 года. Но у некоторых УФСБ есть свое мнение. «На данный момент действующим законодательством не регламентирован процесс передачи дел на госхранение в архивные учреждения»,— сообщил “Ъ” начальник УФСБ по Республике Алтай Роман Плотников.

«Передача дел позволит подготовить и издать Книгу памяти в полутора десятках регионов, а также оценить масштабы, понять, какую часть из репрессированных службы готовы признать заслуживающими реабилитации, и дальше уже задавать вопросы к тому, что не передано»,— пояснил “Ъ” председатель правления международного общества «Мемориал» Ян Рачинский. Он отметил, что было бы правильно все архивы спецлужб передать в госархивы, за исключением документов, например, последних 50 лет и каких-то специально обговариваемых документов — например, таких, раскрытие которых может нести угрозу другим людям, разведке.

Между тем есть вероятность, что исследователям будет облегчен доступ к делам в ведомственных архивах. Такой вопрос обсуждался межведомственной рабочей группой по увековечению памяти жертв политических репрессий. В группу, созданную президентом РФ Владимиром Путиным и возглавляемую Михаилом Федотовым, входят представители администрации главы государства, Генпрокуратуры и министерств. «На прошлом заседании рабочей группы в Смоленске мы приняли протокольное решение, что будет пересмотрен трехсторонний приказ Минкульта, ФСБ, МВД от 25 июля 2006 года о порядке доступа к архивным документам на жертв репрессий. До 10 июля должны были быть направлены предложения по изменению этого приказа от всех заинтересованных лиц: и архивистов, и историков, всех. Но у меня пока нет информации, были ли предложения и от кого»,— сообщил господин Федотов. Свои поправки к приказу подготовил и вскоре направит «Мемориал». Следующее заседание рабочей группы по этой теме может состояться осенью.

Анастасия Курилова