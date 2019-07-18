В Тверской области три энергоблока АЭС отключены от сети

На Калининской АЭС в Тверской области было отключено от сети три энергоблока из четырех. Представитель концерна «Росэнергоатом» сказал «РИА Новости», что остановка была вызвана отключением одного из трансформаторов тока.

«Из-за отключения на открытом распределительном устройстве 750 киловольт отключилась линия электропередачи. Как следствие, отключены от сети первый, второй и четвертый энергоблоки Калининской АЭС»,— сказал собеседник агенства.

В центре общественной информации АЭС заверили ТАСС, что «радиационный фон в порядке, повреждений оборудования нет». В Единой диспетчерской дежурной службе агентству сказали, что первый и второй энергоблоки отключились из-за замыкания в первой системе шин 750 кВ. Причиной отключения энергоблока №4 стал прорыв уплотнителя конденсатора в турбине.

Предварительно, энергоблоки планируется подключить до 19 июля. «Сейчас необходимо выяснить причины, потому что без выяснения мы не получим разрешение на включение в сеть. Как выясним причины, так и будем смотреть, какие энергоблоки, и в какой последовательности будут включаться»,— отметили в центре общественной информации Калининской АЭС .