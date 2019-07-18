Шестеро кандидатов заявились на довыборы в парламент Кузбасса

Шестеро претендентов выдвинулись на дополнительные выборы депутата парламента Кузбасса по одномандатному округу №9 в Кемерово, говорится в материалах регионального избиркома. Решение о регистрации кандидатов будет принято в августе.

На депутатский мандат претендуют пять партийных кандидатов и один самовыдвиженец. «Единая Россия» выставила 61-летнего бывшего вице-мэра Кемерово по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства Владимира Вильчикова, КПРФ — 36-летнего помощника руководителя ООО «Сибирская правовая компания» Филиппа Свистунова, ЛДПР — 28-летнего инженера «Кузбассэнерго-РЭС» (структура «МРСК Сибири) Андрея Бочкарева, «Патриоты России» — 53-летнего главу крестьянско-фермерского хозяйства Дмитрия Фурмана, а «Справедливая Россия» — 60-летнего пенсионера Алексея Постникова, который более 20 лет отслужил в МВД, а после отставки руководил службами безопасности нескольких крупных компаний.

Самовыдвиженцем пошел на выборы 63-летний экс-депутат горсовета Кемерово Георгий Антонов, возглавляющий НАПО «Экорециклинг». Он — председатель союза армян Кузбасса, в 2016 году выдвигался кандидатом в депутаты Госдумы по кемеровскому одномандатному округу №101 от КПРФ.

Дополнительные выборы в парламент Кузбасса пройдут 8 сентября 2019 года. Они были назначены после того, как в марте депутат-единоросс Константин Венгер стал заместителем губернатора Сергея Цивилева по экономическому развитию.

Юрий Зуев