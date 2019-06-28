Единороссы выдвинут экс-чиновника на довыборы в парламент Кузбасса

«Единая Россия» решила выдвинуть беспартийного бывшего вице-мэра Кемерово Владимира Вильчикова на дополнительные выборы в совет народных депутатов Кузбасса. Как сообщили в пресс-службе партии, президиум политсовета единогласно поддержал кандидатуру.

Господин Вильчиков победил 26 мая на праймериз «Единой России» по определению кандидата от партии на выборы депутата областного парламента по одномандатному округу №9 в Кемерово. По результатам предварительного голосования кандидат набрал 62,4% голосов избирателей при явке около 11%. Позади остались состоящий в «Единой России» студент Олег Скворцов и главный специалист исполкома отделения Татьяна Буравлева, получившие менее 23% каждый. В прошлом победивший кандидат около 20 лет отработал в администрации Кемерово, в частности был вице-мэром по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства.

Дополнительные выборы в парламент Кузбасса пройдут в сентябре 2019 года. Напомним, они были назначены после того, как в марте депутат-единоросс Константин Венгер перешел на работу в региональное правительство. Народный избранник стал заместителем губернатора Сергея Цивилева по экономическому развитию. Последние шесть лет Константин Венгер занимал должность директора по капстроительству и общим вопросам группы компаний «Стройсервис», специализирующейся на добыче угля и металлотрейдинге.

Илья Галагуз