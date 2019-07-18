Главные новости к утру 18 июля

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе договорилась о бессрочном прекращении огня с 21 июля. Было достигнуто соглашение о скорейшем обмене пленными по формуле «69 на 208». Об урегулировании

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах. Также он поручает МИДу разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных стран. О ситуации с гражданством

Палата представителей Конгресса США отложила резолюцию с предложением о вынесении импичмента президенту Дональду Трампу. За то, чтобы отклонить документ, проголосовало 332 человека. Против выступило 95. Об обсуждении

Офис прокурора штата Массачусетс отказался от дальнейшего уголовного преследования актера Кевина Спейси. Его обвиняли в сексуальном домогательстве в отношении 18-летнего юноши. Решение было принято после того, как предполагаемая жертва решила воспользоваться конституционным правом не давать порочащих себя показаний. Об обвинениях

О предстоящих 18 июля событиях читайте в анонсе “Ъ”.