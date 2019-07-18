Главные анонсы 18 июля

В Санкт-Петербурге президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетят пленарное заседание VI Форума регионов двух стран. Также в мероприятии примут участие спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета республики Национального собрания Белоруссии. В этот же день запланированы переговоры президентов двух стран, а также подписание документа о создании Ассоциации вузов России и Белоруссии. Свой рабочий визит в Россию господин Лукашенко начал 17 июля с посещения Валаама. Подробнее

В немецком Бонне пройдет визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Запланированы переговоры с главой МИД Гермении Хайко Маасом и совместное участие министров в церемонии открытия 18-го заседания российско-германского Форума общественности «Петербургский диалог».

В швейцарской Женеве завершатся двухдневные консультации между Россией и США, посвященные стратегической стабильности. Участвуют заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан и замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон. Как Россия предлагала США принять совместное заявление по недопущению ядерной войны

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор фигуранту дела «Нового величия» Павлу Ребровскому, осужденному на 2,5 года за создание экстремистского сообщества и участие в нем. Он дал признательные показания и заключил сделку со следствием, но позднее отказался от своих слов, сообщив, что ему «угрожал следователь террористической статьей 205». Он заявил, что пошел на сотрудничество со следствием, надеясь на условный срок. Подробнее о деле «Нового величия»

Что нужно знать о деле «Нового величия» Читать далее

В Тюмени арбитражный суд Тюменской области продолжит разбирательство по заявлению Антипинского НПЗ о банкротстве. 15 июля Тверской районный суд Москвы арестовал основателя группы компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова, ранее владевшей Антипинским НПЗ. С заявлением на бизнесмена в правоохранительные органы лично обратился глава Сбербанка Герман Греф. Подробнее об аресте бывшего владельца НПЗ