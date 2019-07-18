Потенция не устояла перед следствием

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) закончил расследование уголовного дела бизнесмена Игоря Воробья, сделавшего состояние на производстве и торговле препаратами «Сиалекс» и «Аликапс», якобы усиливавшими потенцию. Сейчас господин Воробей, обвиняемый по трем статьям УК, в том числе в неуплате налогов, вместе со своими защитниками знакомится с материалами расследования. Свою вину предприниматель не признает.

В окончательной редакции Игорю Воробью предъявили обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ст. 238 (производство, хранение и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности), а также ст. 238.1 УК РФ (оборот фальсифицированных биологически активных добавок). Защитники бизнесмена, воздержавшись по его просьбе от подробных комментариев, отметили, что сейчас они и господин Воробей изучают материалы расследования, составившие 200 томов. По словам одного из адвокатов, их доверитель свою вину не признает. Собеседник “Ъ” не смог сообщить, сколько человек проходит потерпевшими по уголовному делу, отметив, что никто из них серьезно пострадать не мог, так как БАДы, которые следствие считает вредными для здоровья, на самом деле являлись плацебо, то есть веществом, не имеющим никаких явных лекарственных свойств, но помогающим потребителям, которые в него верят.

Учитывая, что основные следственные действия уже завершены, защита обжаловала очередное продление ареста господину Воробью, отмечая, что в случае перевода под домашний арест он никуда не скроется, а повлиять на показания свидетелей никак не может, потому что они есть в материалах уже законченного дела, но Мосгорсуд оставил его в СИЗО.

Уголовное дело, фигурантом которого стал Игорь Воробей, было возбуждено в июле 2015 года по факту обращения на территории Российской Федерации фальсифицированных биологически активных добавок, содержащих не заявленные при государственной регистрации фармацевтические субстанции. Тогда в БАДах «Сеалекс форте» и «Аликапс», выпускаемых компанией «Вис» и распространяемых ООО РИА «Панда», которые находились под контролем господина Воробья, был обнаружен медицинский препарат тадалафил, предназначенный для лечения эректильной дисфункции. В отличие от БАДов он продается по рецептам, так как имеет серьезные побочные эффекты.

Лицензии на выпуск препаратов были отозваны (но производство их аналогов без тадалафила продолжилось), а Игорь Воробей в мае 2018 года решением Василеостровского райсуда Санкт-Петербурга взят под домашний арест. Помимо оборота небезопасных БАДов ему вменили уклонение от уплаты налогов на сумму более 1 млрд руб. При этом долги компаний господина Воробья органам ФНС превысили 2 млрд руб.

Осенью прошлого года расследования из Санкт-Петербурга передали в центральный аппарат СКР, по ходатайству сотрудников которого Басманный райсуд заключил предпринимателя в СИЗО. Произошло это после того, как господин Воробей, нарушив условия домашнего ареста, попытался вылететь в Чехию.

К РИА «Панда», являвшемуся одним из крупнейших в стране производителей БАДов и лечебной косметики (за 2015 год выручка компании составила 4,3 млрд руб., а чистая прибыль — 368 млн руб.), сейчас подано несколько исков о ее банкротстве, в том числе со стороны ФНС, а также партнеров.

Николай Сергеев