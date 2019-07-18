Будущим юристам указали зарплатный ориентир

Самая высокая средняя зарплата среди выпускников юридических вузов в России уже несколько лет остается у выпускников МГУ — таковы итоги рейтинга, подготовленного сервисом по поиску работы Superjob. Экс-студенты могут рассчитывать на 110 тыс. руб. в месяц, на 10 тыс. отстают выпускники МГИМО. Третье место сохраняет СПбГУ. Представители вошедших в рейтинг вузов в разговоре с “Ъ” опровергают стереотип о переизбытке на рынке юристов, отмечая, что «на деле хороших специалистов реально не хватает», особенно в связи с появлением «цифровых вызовов».

Рейтинг российских юридических вузов составлен с учетом зарплат выпускников, закончивших обучение в 2013–2018 годах. Как заявил президент Superjob Алексей Захаров, он «подсказывает, куда идти учиться, чтобы в результате получать достойный доход». 59 вузов поделили 20 мест.

Самую большую среднюю зарплату — 110 тыс. руб.— получают выпускники МГУ им. Ломоносова, при этом 94% из них «остались в городе обучения».

Аналогичный рейтинг вузов Superjob выпустил в 2017 году, юристы из МГУ там также заняли первое место с зарплатой в 95 тыс. руб. На втором месте, как и в 2017 году, остался МГИМО: средняя зарплата выпускников-юристов оценивается в 100 тыс. руб., ее рост за два года составил 10 тыс. руб. По данным сервиса, 91% выпускников МГИМО остается в Москве. Третье место занял Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ): средняя зарплата его выпускников — 95 тыс. руб., она выросла на 5 тыс. руб. (в 2017 году СПбГУ разделил второе место с МГИМО). После выпуска из Петербурга уезжают 17% юристов—выпускников СПбГУ. Четвертое место занимают ВШЭ и Московский государственный юридический университет им. Кутафина (МГЮА): здесь средняя зарплата бывших студентов оценивается в 90 тыс. руб. На пятом — Финансовый университет при правительстве РФ (85 тыс. руб.).

В десятку также вошли Московский университет МВД РФ им. Кикотя (75 тыс. руб.), Хабаровский госуниверситет экономики и права (74 тыс. руб.), Тюменский госуниверситет (73 тыс. руб.), Пермский государственный национальный исследовательский университет (72 тыс. руб.), Уральский юридический институт МВД РФ (72 тыс. руб.), при этом десятое место (со средней зарплатой в 70 тыс. руб.) занимают сразу пять вузов: Казанский (Приволжский) федеральный университет, Воронежский госуниверситет, Южный федеральный университет, Нижегородский госуниверситет им. Лобачевского и Уральский государственный юридический университет. На последнем месте из 20-ти — Казанский юридический институт МВД РФ, Рязанский госуниверситет им. Есенина и Тульский госуниверситет: их выпускники в среднем могут рассчитывать на зарплату в 56 тыс. руб.

«Бытует стереотип о переизбытке юристов, однако на деле хороших юристов реально не хватает,— рассказал “Ъ” врио ректора Нижегородского госуниверситета Кирилл Марков.— Наши партнеры-работодатели погружены в процесс подготовки будущих адвокатов и прокуроров в университете, выпускники ННГУ им знакомы и востребованы. Все это монетизируется в высокий уровень зарплат». Он отметил, что более 70% его выпускников трудоустраиваются по специальности. Директор института государства и права ТюмГУ Иван Романчук объясняет востребованность юридического образования появлением «новых субъектов права, новых вызовов для юриспруденции»: «Роботы, боты, блокчейн, биткойн и т. д. Под чьей юрисдикцией они находятся? Есть законы РФ, Гражданский кодекс, которые предписывают денежные операции, например, проводить в рублях, но зачастую сейчас в интернете многое покупается за криптовалюты. Контролировать это очень сложно. Поэтому мы сейчас активно внедряем их в образовательный процесс, готовим студентов к работе с большими данными, развиваем умение их анализировать».

Напомним, на прошлой неделе Superjob представил рейтинг вузов, дающих экономическое образование, также ориентируясь на среднюю зарплату выпускников. Первое место заняли Высшая школа экономики и МГИМО: зарплата бывших студентов этих вузов составляет 110 тыс. руб. Лидером по зарплате выпускников среди нестоличных вузов стал Санкт-Петербургский госуниверситет (80 тыс. руб.).

Валерия Мишина, Ксения Миронова