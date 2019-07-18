Над Псковом разлетелись инвесторы

Арбитражный суд Псковской области утвердил мировое соглашение в споре между АО «Сиверский Аэропорт» (подконтрольно ГК «Евросиб» Дмитрия Никитина) и комитетом по управлению государственным имуществом Псковской области. Стороны сообщили, что расторгнут договор о покупке 75% минус одной акции ОАО «Псковавиа». Сделка, которой нет и года, на фоне акционерного конфликта не состоялась. Городские власти планируют снова объявить конкурс по приватизации актива, но он, по данным “Ъ”, будет включать только требования по развитию аэропортовой инфраструктуры без развития авиаперевозок.

Суд прекратил производство по делу, утверждено мировое соглашение, следует из данных картотеки арбитражных дел суда. Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева сообщила “Ъ”, что по соглашению сторон администрация вернет «Евросибу» 55 млн рублей, которые компания заплатила за актив.

Контрольный пакет акций ОАО «Псковавиа», который в октябре 2018 года был продан структуре «Евросиба», вернется в областную собственность. Новый акционер, вступив в свои права в ноябре прошлого года, обнаружил, что компания «находилась в состоянии банкротства с 2017 года, а имущество было арестовано». «Фактические цифры долговой нагрузки существенно отличались от заявленных в большую сторону. Имущество практически полностью арестовано за долги»,— сообщали в «Евросибе», подчеркивая, что компания «не может реализовать программу оздоровления предприятия, в том числе за счет продажи лишнего имущества, поскольку эти решения не поддерживаются администрацией области, имеющей блокирующий пакет акций предприятия». На фоне выявленных обстоятельств холдинг «Евросиб» решил расторгнуть сделку и обратился в суд. Задолженность «Псковавиа», по данным на май 2019 года, составляла более 400 млн рублей.

Изначально конкурс по приватизации предполагал, что инвестор за год с момента заключения договора, до 2020 года, вложит 1,2 млрд рублей в региональную авиакомпанию, что поможет вывести «Псковавиа» из кризиса. Средства предполагалось направить на аэропортовую и летную составляющие.

В интервью “Ъ” в марте 2019 года владелец «Евросиба» Дмитрий Никитин сообщал, что компания планирует развивать летную часть за счет привлечения партнеров — авиакомпаний, в первую очередь ориентированных на развитие региональных перевозок. «Мы же сможем сконцентрироваться на аэропортовой деятельности»,— говорил он (см. “Ъ” от 21.03.2019).

У «Псковавиа» нет действующего летного сертификата: Росавиация приостановила его весной 2018 года, позже его аннулировали. «Фантазии о возможности развития авиапредприятия на базе ОАО "Псковавиа" оставим на совести их авторов»,— заявляли в «Евросибе». Однако «Псковавиа» продолжает оставаться главным оператором городского аэропорта Кресты.

В администрации Псковской области сообщили, что решение о проведении нового конкурса по приватизации «Псковавиа» «существует», но отказались комментировать его условия. На ПМЭФ-2019 губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал “Ъ”, что администрация объявит новый конкурс по приватизации ОАО «Псковавиа», при этом он будет включать только развитие аэропортовой инфраструктуры, без инвестиций в региональную авиакомпанию (см. “Ъ” от 06.06.2019). Он добавил, что «Евросиб» выражает готовность участвовать в конкурсе с новыми условиями. Отдельно прорабатывается вопрос получения в 2020 году финансовой поддержки Минтранса на реконструкцию аэропорта, сообщалось на сайте администрации.

«Все будет зависеть от самих условий конкурса. Наученные опытом предыдущего тендера, если и решим (участвовать. — “Ъ”), то будем подходить к ситуации с большой осторожностью»,— заявили “Ъ” в «Евросибе».

По словам главного редактора портала Avia.ru Романа Гусарова, аэропортовый бизнес более доходный, чем авиаперевозки, которые обычно являются балластом. «Но и в инфраструктуру надо вкладываться разумно — не строить миллиардный проект, который ляжет тяжелым грузом на аэропортовые сборы»,— подчеркивает он. Господин Гусаров предполагает, что основные убытки были сгенерированы самой авиакомпанией. Он отмечает, что необходимо разделить баланс двух предприятий и их долги, чтобы задолженность не «повисла» на аэропорте. «Я не исключаю, что есть кредиторы, которые в свое время одалживали "Псковавиа" деньги под гарантии администрации. Сейчас они вместе с администрацией заинтересованы в том, чтобы пристроить актив и потребовать возврата долгов. Но инвестор будет готов войти в проект только в случае очистки от долговой нагрузки, а если она сохранится, то актив должен продаваться за символическую сумму — допустим, за один рубль»,— заключает эксперт.

Яна Войцеховская