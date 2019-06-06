Администрация Псковской области объявит новый конкурс по приватизации «Псковавиа»

Администрация Псковской области объявит новый конкурс по приватизации ОАО «Псковавиа», сообщил “Ъ-СПб” глава региона Михаил Ведерников. По его словам, новый конкурс будет включать только развитие аэропортовой инфраструктуры, без инвестиций в региональную авиакомпанию. Он добавил, что «Евросиб» выражает готовность участвовать в новом конкурсе.

«Мы согласовали, что не будем заниматься летной частью, она не нужна, мы не потянем, на это 10 миллиардов нужно. Будем заниматься развитием аэропорта. Сейчас определим модель, по мировому соглашению растрогаемся с «Евросибом», а потом, когда с долгами разберемся (задолженность ОАО «Псковавиа» составляет более 400 млн рублей — “Ъ-СПб”), будем объявлять следующий конкурс. Нет смысла развивать региональную авиацию у регионов с такой низкой бюджетной обеспеченностью»,— отметил он, добавив что 55 млн руб. (сумма сделки с «Евросибом» —“Ъ-СПб”) будут возвращены компании.

По условиям конкурса, который в октябре 2018 года выиграла дочерняя структура «Евросиба» — АО «Аэропорт Сиверский», инвестор должен был вложить не менее 1,2 млрд руб. в региональную авиакомпанию, обновив флот, а также реконструировав аэропорт.

Как ранее заявлял господин Ведерников, инвестор не соблюдает в полной мере прямые обязательства по соглашению о развитии псковского аэропорта.

В 2019 году стало известно, что «Евросиб» намерен расторгнуть сделку с Псковской областью.

Яна Войцеховская