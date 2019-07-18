Пропилен на два не делится

Как стало известно «Ъ», ООО «СИБУР-Кстово» рассматривает возможность строительства завода по производству окиси пропилена, пропиленгликоля и простых полиэфиров в Кстовском районе Нижегородской области. Компания может инвестировать в проект более 60 млрд руб. Мощности будущего производства СИБУР не раскрывает. Ранее ЛУКОЙЛ анонсировал планы по строительству завода для производства полипропилена стоимостью $1 млрд мощностью 300–700 тыс. т в год в Нижегородской области или Пермском крае. Собеседники «Ъ» полагают, что обе компании могут вести переговоры с региональными властями, чтобы получить лучшие условия для реализации новых проектов.

В среду в повестку заседания совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области был включен вопрос о предоставлении ООО «СИБУР-Кстово» в аренду на срок до 10 лет земельного участка площадью более 50 га в Кстовском районе. Как следует из повестки заседания, участок необходим компании для строительства комплекса окиси пропилена, пропиленгликоля и простых полиэфиров. В документе говорится, что компания может инвестировать в проект 60,8 млрд руб. Однако мощности производства не называются, как и сроки строительства комплекса. Вопрос на заседании совета не рассматривался, он был снят по просьбе инвестора, пояснил министр земельных и имущественных отношений Сергей Баринов. Он добавил, что компания дорабатывает заявку, чтобы иметь больше шансов на получение положительного решения о выделении участка.

В пресс-службе СИБУРа «Ъ» в ответ на запрос сообщили: «В текущем инвестиционном портфеле компании таких проектов нет, а предварительные инвестиционные идеи на ранних стадиях, решения по которым не приняты, мы не комментируем».

По данным Kartoteka.ru, ООО «СИБУР-Кстово» зарегистрировано в Кстове Нижегородской области в 2010 году. Генеральным директором является Михаил Должиков. Уставный капитал – 133 млн руб. Единственный учредитель – ПАО «СИБУР Холдинг». По итогам 2017 года выручка составила 6,29 млрд руб., чистая прибыль – 436,15 млн руб., отчетность за 2018 год не опубликована. Предприятие принимает и перерабатывает жидкое и газообразное углеводородное сырье в этилен, пропилен, бензол и другие продукты нефтехимии. Объем производства этилена составляет до 420 тыс. т в год, бензола – 104 тыс. т, пропилена – более 170 тыс. т.

Напомним, в июне стало известно, что построить производство полипропилена планирует ЛУКОЙЛ. Компания заявила, что инвестирует в проект мощностью 300–700 тыс. т в год $1 млрд руб., но еще не определилась, строить завод в Пермском крае или в Нижегородской области. Эксперты говорили, что ЛУКОЙЛ может построить обе установки – на 500 тыс. т в Нижегородской области к 2022 году и на 600 тыс. т к 2024 году в Перми. В Нижегородской области проект стал бы логичным продолжением комплекса переработки нефтяных остатков с установкой коксования стоимостью 80,7 млрд руб., который компания планирует построить к 2021 году. Ранее ЛУКОЙЛ размышлял над целесообразностью реализации проекта по производству полипропилена, поскольку в Кстове уже находится крупнейшее в России совместное производство поливинилхлорида СИБУРа и бельгийской Solvay «Русвинил», а также планируется запуск СИБУРом предприятия «Запсибнефтехим» в Тобольске Тюменской области. Инвестиции в комплекс, который будет производить 1,5 млн т этилена, 500 тыс. т пропилена и 100 тыс. т бутан-бутиленовой фракции по состоянию на конец 2017 года оценивались в 300 млрд руб., до 2020 года компания планировала вложить в проект еще 236,77 млрд руб.

С запуском «Запсибнефтехима» СИБУР займет 47% рынка полипропилена в России, оценивал глава Rupec Андрей Костин, комментируя планы ЛУКОЙЛа по запуску производства полипропилена. Однако СИБУР может сконцентрироваться на базовых марках этого продукта, а ЛУКОЙЛ – на производстве узких марок полипропилена для российских и зарубежных потребителей. Эксперт рассуждал, что ЛУКОЙЛ и СИБУР могут договориться о свопе и сэкономить на логистике при поставках в Европу и Китай.

Среди других полимерных производств, кроме «Запсибнефтехима» и «Русвинила», СИБУР за последние несколько лет запустил производства в Тобольске «Тобольск-Полимер» (мощность 500 тыс. т), «Полиом» в Омске (мощность 218 тыс. т) и производство ПЭТФ на «Полиэфе» в Благовещенске (Башкирия). В результате к 2018 году доля импортного полипропилена и ПВХ на российском рынке снизилась почти вдвое до 11% и 16% соответственно, ПЭТФ и полистирола — в 2,5 раза до 18% и 16%.

Источники, знакомые с планами компании, полагают, что ЛУКОЙЛ и СИБУР в данный момент могут вести переговоры с властями разных регионов, выбирая лучшие условия для реализации крупных инвестиционных проектов.

Александра Викулова, Андрей Репин