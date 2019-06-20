ЛУКОЙЛ химичит с площадками

ЛУКОЙЛ пока не может определиться, на какой площадке — в Нижнем Новгороде или Перми — компания будет строить крупное производство полипропилена. По словам топ-менеджера компании, в Нижнем Новгороде мощность производства может составить 300–700 тыс. тонн в год, а инвестиции — $1 млрд, однако компания ждет от региона налоговых льгот. По мнению экспертов, ЛУКОЙЛ в итоге может реализовать оба проекта, несмотря на растущую конкуренцию с СИБУРом после запуска «Запсибнефтехима».



ЛУКОЙЛ до конца года может принять решение о строительстве нового производства полипропилена мощностью 300–700 тыс. тонн продукции в год, сообщил “Ъ-Приволжье” заместитель гендиректора ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (крупнейший НПЗ ЛУКОЙЛа в центральной части России) Павел Логунов. По его словам, проект предварительно оценивается в $1 млрд и сейчас проходит технико-экономическое обоснование. Старт производства намечен на 2023 год. Сейчас ЛУКОЙЛ производит порядка 120 тыс. тонн полипропилена на предприятии «Ставролен» в Буденновске, еще около 80 тыс. тонн выпускает болгарская структура компании «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас».

По словам господина Логунова, именно площадка в Кстово рассматривается в качестве основной для строительства завода. В то же время он не исключил, что проект может быть реализован и на заводе компании в Перми, если нижегородские депутаты продолжат выступать против предоставления ЛУКОЙЛу льгот на реализацию инвестиционных проектов. Компания просит у властей налоговые льготы на 4,4 млрд руб. до 2024 года для строительства комплекса переработки нефтяных остатков с установкой коксования стоимостью 90 млрд руб. В правительстве области сообщили “Ъ-Приволжье”, что производство полипропилена в Кстово может стать логическим продолжением работы двух новых установок каталитического крекинга мощностью 4 млн тонн в год, побочным продуктом которых является пропилен.

В марте о возможном строительстве установок на 500 тыс. тонн полипропилена и 300 тыс. тонн стирола в Кстово говорил первый вице-президент ЛУКОЙЛа по переработке и сбыту Вадим Воробьев. При этом, как пояснял “Ъ-Приволжье” бывший гендиректор «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтеза» Алексей Коваленко (ныне руководит ПАО «Петротел-ЛУКОЙЛ» в Румынии), компания пытается оценить, насколько серьезная конкуренция возникнет на рынке, учитывая наличие в Кстово завода крупнейшего в России производителя поливинилхлорида «Русвинил» (совместное производство СИБУРа и бельгийской Solvay) и скорого запуска «Запсибнефтехима» СИБУРа (мощность по полипропилену — 500 тыс. тонн). Поэтому лучше семь раз все посчитать, чем вложить средства в ту рыночную нишу, которая окажется занята, говорил господин ­Коваленко.

При этом в мае вице-президент ЛУКОЙЛа по нефтепереработке Рустем Гималетдинов говорил, что ЛУКОЙЛ выбирает между двумя площадками, но сейчас по всем показателям лидирует Пермь, где есть большое количество правильного сырья — этана, сжиженных углеводородных газов и легкой нафты. Собеседники “Ъ-Приволжье” в правительстве Пермского края говорят, что перспектива строительства обсуждалась в ходе визита главы ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова в ноябре 2018 года в Пермь.

Эксперты не исключают при этом, что реализованы могут быть оба проекта, так как речь идет о производствах разной мощности и стоимости. В ЛУКОЙЛе не ответили на запросы о перспективах их реализации. Источники “Ъ-Приволжье”, знакомые с планами компании, утверждают, что еще весной рассматривалось параллельное строительство двух установок по полипропилену. На собственном сырье нижегородского завода планировалось к 2022 году запустить мощности на 500 тыс. тонн полипропилена в год. В то время как на пермской площадке предполагалось строительство установки для пиролиза на 2 млн тонн с выходом 1 млн тонн полиэтилена и 600 тыс. тонн полипропилена к 2024 году.

По мнению главы Rupec Андрея Костина, окончательная мощность нового производства полипропилена будет зависеть от того, где ЛУКОЙЛ решит перерабатывать имеющийся на кстовской площадке пропилен, который сейчас частично направляется на «Ставролен». При этом, считает эксперт, ЛУКОЙЛ может избежать конкуренции с СИБУРом, который после запуска «Запсибнефтехима» займет 47% рынка полипропилена в РФ. Нефтехимический комплекс сконцентрируется в основном на базовых марках этого продукта, в то время как нефтекомпания может уйти в специализацию и производить узкие марки полипропилена как для российских потребителей, так и на экспорт. К тому же, говорит он, ЛУКОЙЛ может договориться с СИБУРом о свопе и сэкономить на логистике при поставках в Европу и Китай.

Роман Рыскаль, ­Ольга ­Мордюшенко