Renault создала совместное предприятие по производству электромобилей в Китае

Renault Groupe объявила во вторник о подписании соглашения с китайским автоконцерном Jiangling Motors Corporation Group (JMCG), в рамках которого будет создано совместное предприятие двух компаний по производству электромобилей в Китае. Согласно условиям сделки, Renault увеличит свою долю в дочернем предприятии JMCG, производителе электромобилей JMEV, до 50%, инвестировав в нее 1 млрд юаней (около €128,5 млн).

«Китай — ключевой рынок для Renault Groupe. Это партнерство с JMCG в области электромобилей поможет реализовать наши планы по росту продаж в Китае, а также увеличить наши возможности на рынке электромобилей»,— отметил глава китайского подразделения Renault Франсуа Прово.

JMEV была основана в 2015 году. В настоящий момент ее производственная мощность рассчитана на выпуск 150 тыс. автомобилей в год. Компания выпускает электромобили классов седан и кроссовер.

Кирилл Сарханянц