Суд обратил в доход государства 127 млн рублей Александра Кондалова

Ленинский районный суд Перми частично удовлетворил иск прокурора Пермского края о взыскании с бывшего руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора Александра Кондалова средств, полученных незаконным путем. Как сообщает primeru.net, в результате суд решил обратить в доход государства более 127 млн руб., которые были изъяты в рамках расследования уголовного дела у родственников господина Кондалова. При этом изначально надзорный орган требовал изъять 527 млн руб., а также загородный дом в Добрянском районе. По данным ресурса, в итоге заявитель отказался от требований в части обращения 400 млн руб. со счетов бывшего чиновника. Источники primeru.net говорят, что в действительности на счетах было 200 тыс. руб., а «принятая обеспечительная мера на общую сумму 400 млн руб. касалась не существующих на счетах, то есть виртуальных денег». Собеседники "Ъ-Прикамье" пояснили, что изначально в иске прокурора шла речь об обращении в доход средств, именно находящихся на счетах в Сбербанке, по 100 млн руб. на каждом.

Ранее в заявлении прокурора фигурировал и гостевой дом площадью 263,8 кв. м. Но суд установил, что он был зарегистрирован на имя господина Кондалова в феврале 2016 года, до инкриминируемых ему деяний. Напомним, в марте 2017 года следственным подразделением УФСБ по Пермскому краю в отношении Александра Кондалова было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Как считает следствие, занимая должность руководителя управления Ростехнадзора, господин Кондалов подписал свидетельства о регистрации особо опасных производственных объектов (ОПО) одной из крупных нефтедобывающих компаний, в которых содержались заведомо ложные сведения по снижению класса опасности ОПО. Это привело к снижению затрат на их содержание, а также к уменьшению отчислений в бюджет на сумму около 100 млн руб. Кроме того, снижение класса опасности создало предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций и происшествий на указанных объектах.