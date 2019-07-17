Двум россиянам предъявлены обвинения после взрыва во время салюта в Минске

Двум россиянам, сотрудникам компании «Пиро-Росс» из Сергиева Посада, предъявлены обвинения по делу о взрыве на салюте в Минске в День независимости 3 июля, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на посольство РФ.

«Задержанным 4 июля гражданам России следственные органы Беларуси предъявили обвинение. Посольство продолжает им оказывать консульскую помощь»,— сказал представитель пресс-службы. По его словам, обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 299 УК РБ (нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека), которая предусматривает лишение свободы на срок от двух до семи лет.

Следственный комитет Белоруссии информацию не подтверждает. «Мы пока можем сказать, что расследование продолжается»,— сказал официальный представитель ведомства Сергей Кабакович (цитата по ТАСС).

Напомним, во время салюта в День независимости Белоруссии 3 июля погибла женщина и еще три человека получили травмы. В близлежащих домах выбило стекла. Следственный комитет страны тогда отметил, что «заряды, применяемые в ходе салюта, применялись и ранее». Салютные установки и фейрверки были куплены у российского предприятия ОАО «Пиро-Росс».