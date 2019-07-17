Крестный ход в Екатеринбурге собрал 60 тысяч человек

В Екатеринбурге в Крестном ходе, в рамках мероприятий, посвященных столетию со дня гибели императорской семьи Романовых — «Царские дни», приняли участие 60 тыс. человек. Паломники традиционно прошлись от Храма-на-Крови до урочище Ганина Яма (Ганина Яма — место, где уничтожались останки царской семьи).

Возглавили шествие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий, епископ Шадринский и Далматовский Владимир, епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений, епископ Каменский и Камышловский Мефодий, сообщили в пресс-службе епархии. Примерно в 6 утра колонна крестного хода во главе с духовенством дошла до монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Паломников и духовенство встречали колокольным звоном. После этого участники совершили молебен святым Царственным страстотерпцам.

Крестный ход — одно из ключевых мероприятий «Царских дней». Паломники в ночь с 16 на 17 июля проходят маршрут, по которому в 1918 году останки членов семьи императора Николая II были доставлены для уничтожения в урочище Ганина Яма (монастырь). Убийство царской семьи произошло в доме Ипатьева, на месте которого позже возвели Храм-на-Крови. Протяженность крестного хода составляет 21 км. «Царские дни» начались 11 июля праздничной литургией в Храме-на-Крови (построен на месте гибели Николая II и его близких). Специально для участников крестного хода рядом с Храмом-на-Крови организовали палаточный городок. В прошлом году он был рассчитан на 3 тыс. человек. Завершатся мероприятия 21 июля встречей с Ольгой Куликовской-Романовой, вдовой племянника Николая II. Она расскажет о своих встречах со святителем Иоанном Шанхайским и Сан-Францисским.

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