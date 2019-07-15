«Царские дни» дошли до Екатеринбурга

В Екатеринбургской епархии начались «Царские дни» — мероприятия, посвященные очередной годовщине со дня убийства семьи Романовых. С 11 по 21 июля в Екатеринбурге и Алапаевске проходят православные ярмарки, фестиваль колокольного звона, парусная регата, молодежный турнир по многоборью, конференции и выставки. Кульминацией «Царских дней» станет Крестный ход, который пройдет в ночь с 16 на 17 июля из Екатеринбурга до Ганиной Ямы. В прошлом году «Царские дни» посетило около 100 тыс. человек.

Николай II вместе с членами семьи был расстрелян большевиками в доме Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Их останки отвезли в район деревни Коптяки. Место захоронения скрывалось до 1991 года. В 1998 году их захоронили в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. 20 августа 2000 года Русская православная церковь канонизировала царскую семью. В урочище Ганина Яма был построен православный монастырь. Одновременно с расстрелом семьи Николая II в 1918 году в Алапаевске были убиты другие члены Дома Романовых, включая Великую княгиню Елизавету Федоровну. В память об этих событиях на Урале ежегодно проходят «Царские дни».

«Царские дни» начались 11 июля праздничной литургией в Храме-на-Крови (построен на месте гибели Николая II и его близких). В Алапаевске прошли масштабные культурные мероприятия с участием председателя наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анной Громовой. Среди них: конференция «Научно-просветительские Свято-Елисаветинские чтения», в ходе которой подготовлены доклады о жизни «алапаевских мучеников», и показ спектакля студентов Екатеринбургского государственного театрального института по пьесе уральского драматурга Владимира Зуева «Восемь» (о трагических событиях в Алапаевске). Для детей организованы мастер-классы «Уроки рисования в Царской семье» и «По рисункам Великой Княгини». Во Дворце культуры Алапаевска открылась выставка «Гессенские принцессы в российской истории», которая включает истории императрицы Александры Федоровны (супруги императора Николая II) и Великой княгини Елизаветы Федоровны (супруги Великого князя Сергия Александровича).

В Екатеринбурге 16 июля в акватории городского пруда состоится детская парусная регата, посвященная памяти Цесаревича Алексия. Днем состоится Малый крестный ход, который пройдет от станции Шарташ (место, где семья Романовых была высажена из поезда и перевезена в дом Ипатьевых) до Храма-на-Крови. Шествие проследует по улицам Куйбышева, Восточная, Челюскинцев, Свердлова, Карла Либкнехта, Царская. Крестный ход будет идти по тротуару, поэтому улицы перекрывать не будут.

Главным событием «Царских дней» станет Большой крестный ход, который пройдет в ночь с 16 на 17 июля от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы (место, где уничтожались останки). Его протяженность составляет 21 км. В связи с этим с 02:30 до 10:00 будут перекрыты улицы, по которым пройдет крестный ход: Царская—Толмачева—Ленина—Татищева—Токарей—Техническая—Решетская через поселок Шувакиш до Ганиной Ямы. Специально для паломников рядом с Храмом-на-Крови организован палаточный городок. В прошлом году он был рассчитан на 3 тыс. человек.

Затем «Царские дни» вновь переместятся в Алапаевск. С 17 на 18 июля будут проведены богослужения в Свято-Троицком архиерейском подворье Алапаевска, посвященные гибели Великой княгини Елизаветы Федоровны и князей Дома Романовых. После молебна состоится крестный ход от Свято-Троицкого архиерейского подворья до Напольной школы и в монастырь во имя Святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. Для перевозки паломников будет организовано бесплатное движение пригородных поездов из Екатеринбурга в Алапаевск и обратно.

Завершатся «Царские дни» 21 июля встречей с Ольгой Куликовской-Романовой, вдовой племянника Николая II. Она расскажет о своих встречах со святителем Иоанном Шанхайским и Сан-Францисским.

Зинаида Орманж