Художники оказались на периферии

Вчера стало известно о фактическом закрытии Воронежского центра современного искусства (ВЦСИ). Эта организация покидает предоставленное ей властями помещение, чтобы «продолжить работу в новом амплуа». Причиной выселения, по данным местных СМИ, могло стать отсутствие спонсоров. По мнению знакомого с ситуацией источника “Ъ-Черноземье”, учредители центра, будучи коммерчески успешными, потеряли интерес к этой организации.



О прекращении деятельности Воронежского центра современного искусства “Ъ-Черноземье” вчера сообщили сразу несколько источников. ВЦСИ был учрежден местными художниками Николаем Алексеевым, Иваном Горшковым, Ильей Долговым и Арсением Жиляевым семь лет назад и с тех пор, по собственным данным, ведет «насыщенную выставочную и образовательную деятельность». В 2012 году художники зарегистрировали организацию, в 2013-м получили на льготных условиях помещение в центре города в здании техникума строительных технологий на проспекте Революции, 29. Тогда Илья Долгов пояснял, что вопрос с площадкой был решен «благодаря интересу и помощи» Татьяны Гордеевой, супруги экс-губернатора, а ныне вице-премьера Алексея Гордеева. В этом помещении за счет грантов и спонсоров было проведено более 60 выставок, а также мастер-классы, образовательные курсы, встречи с художниками и проект «Школа для художника».

Сами Илья Долгов и Арсений Жиляев переехали из Воронежа, соответственно, в Кронштадт и Москву. «Мы же делаем карьеру и зарабатываем деньги в других городах, но живем и пытаемся работать в Воронеже. И решили, что можем создать эту инфраструктуру сами. Мы пытаемся создать некое художественное сообщество, чтобы люди оставались здесь. Это наша сверхзадача», — пояснял ранее “Ъ-Черноземье” Николай Алексеев. Вчера и он, и Иван Горшков были недоступны для комментариев.

На официальной странице ВЦСИ в социальной сети «ВКонтакте» его организаторы отметили, что «закрывается помещение на проспекте Революции», а «центр продолжит работу после небольшого отпуска, но в новом амплуа»: «Будет больше виртуальной активности, поддержки воронежских художников, исследовательской работы, издательской деятельности». По информации РИА «Воронеж», причиной закрытия площадки стало отсутствие финансовой поддержки.

По данным «СПАРК-Интерфакс», воронежская региональная просветительская общественная организация «Центр современного искусства» была зарегистрирована в июне 2012 года. Среди уставных целей организации заявлено содействие «развитию отечественной культуры», «наиболее полному раскрытию творческого потенциала членов организации», «профессиональной консолидации художников, скульпторов, графиков», «духовному развитию личности» и международному сотрудничеству. Кроме того, организация должна была заниматься «представлением Воронежа и области на российском уровне как одного из центров развития современного искусства» и «привлечением молодых, активных жителей города и области к культурной и интеллектуальной активности».

В мае 2019 года воронежское управление Минюста попыталось провести проверку организации на соответствие деятельности (в том числе по расходованию средств и использованию имущества) уставным целям. В итоге организацию привлекли к административной ответственности за воспрепятствование должностным лицам при проведении проверок либо уклонение от проверок. У организации за 2014-2015 годы числится четыре исполнительных производства на общую сумму около 11 тыс. руб. При этом, к примеру, 709 руб. в феврале 2015 года приставы взыскать не смогли, так как у должника отсутствовало имущество на эту сумму.

Источник “Ъ-Черноземье” в региональной власти вчера отметил, что центр стал «не совсем интересен самим организаторам».

Предполагалось, что это будет образовательный центр. Но у того же Арсения Жиляева оказались иные интересы.

Другие соучредители тоже коммерчески успешны. То есть у них лично все хорошо, а ради центра они не смогли объединиться», — пояснил собеседник “Ъ-Черноземье”.

Директор Воронежского областного художественного музея имени Крамского Ольга Рябчикова считает закрытие центра значимой потерей для Воронежа, так как «каждому крупному городу необходимы площадки, где художники могут себе позволить эксперименты». «Эти работы не всегда получается выставлять в академических институциях, поэтому такие площадки должны поддерживаться», — сказала она. По мнению госпожи Рябчиковой, современное искусство востребовано местной аудиторией и прекращение деятельности ВЦСИ отчасти лишит публику возможности знакомиться с этим направлением. С ней согласен организатор воронежского фестиваля современного искусства «Чернозем» Дмитрий Большаков. «Местным молодым художникам нужна была лаборатория для решения своих творческих задач, по сути центр такой лабораторией и был, там художники могли свободно работать», — пояснил господин Большаков. По его словам, хотя учредители ВЦСИ никогда главной задачей рост лояльной современному искусству аудитории не ставили, деятельность организации этому способствовала.

Александр Прытков, Олег Мухин