Автобусы поедут по местным правилам

Туристическим автобусам не удастся получить особый статус на федеральном уровне. Минтранс считает, что региональные власти сами могут решить вопрос допуска такого транспорта на выделенные полосы крупных городов. Сами перевозчики называют главной проблемой не полосы движения, а отсутствие достаточного количества мест для стоянки, посадки и высадки туристов в центре Москвы. Сейчас на штрафы за неправильную парковку или ее несвоевременную оплату крупные компании тратят до 2 млн руб. ежемесячно.

Минтранс не считает целесообразным введение особых норм для движения туристических автобусов на федеральном уровне. Об этом говорится в ответе министерства (копия есть у “Ъ”) на предложения Совета федерации, которые были отправлены в правительство год назад. В пресс-службе Минтранса пояснили “Ъ”, что не существует реестра туристических автобусов — все они работают как перевозчики по заказу. Допуск на выделенные полосы такого транспорта может привести к злоупотреблениям и падению пропускной способности на дорогах. В министерстве предлагают решить вопрос с выделенными полосами для туристических автобусов на региональном уровне.

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Сенатор Игорь Фомин называет проблему движения туристических автобусов по выделенным полосам заметной во всех крупных городах. «Пробки есть не только в Москве и Санкт-Петербурге. Поэтому важно сделать перевозку туристов более комфортной»,— указывает он. Господин Фомин называет закрепление специального статуса туристических автобусов и преференций для них на региональном уровне важной мерой поддержки: «Это заметно увеличивает туристический имидж региона, в комплексе с другими мерами поддержки можно добиться роста турпотока и в два раза в перспективе десяти лет». По словам господина Фомина, подобных результатов за счет мер региональной поддержки уже добился немецкий Гамбург.

В Минтрансе указывают, что дополнительно информировать региональные власти о возможности локально регулировать туристические автобусные перевозки не планируется. В ответ на другое предложение Совфеда об уточнении правил остановки и стоянки туристических автобусов в Минтрансе пояснили, что их организация на местах возможна за счет сочетания существующих знаков: «Парковка», «Вид транспортного средства (автобус)» и «Стоянка только для владельцев парковочных разрешений».

Нехватка парковок для туристических автобусов — ключевая проблема рынка. Гендиректор «Бизнесбас» Максим Розенберг указывает, что в Москве существует менее сотни мест для стоянки туристических автобусов, в то время как в период высокого сезона ежедневно по городу ездят 1,5 тыс. таких транспортных средств. «Организованные туристы — это преимущественно люди старше 60 лет,— говорит он.— Высадка и посадка рядом с достопримечательностями, гостиницами и ресторанами — важный момент для них, при этом все выделенные места находятся на достаточном удалении от этих объектов». Господин Розенберг поясняет, что сейчас его компания ежемесячно выплачивает около 2 млн руб. в виде штрафа за неправильную парковку или ее несвоевременную оплату. «Сейчас водитель обязан оплатить стоянку в течение пяти минут, но туристы не успевают за такое короткое время высадиться»,— поясняет эксперт. Он добавляет, что в других городах эта проблема стоит менее остро: в Москве сложности создают жесткие меры контроля парковки в центре.

Заместитель исполнительного директора «Туту.ру» Сергей Николаев указывает, что рынок туристических автобусов активно растет: крупнейшие компании обновляют автопарк. Проблема в крупных городах — в сезонных перевозчиках, оказывающих услуги на старых автобусах. «Приезжают на лето, спят и живут в автобусах, без медиков и соблюдения режима труда и отдыха»,— уточняет господин Николаев. По подсчетам агентства «Автостат», с января по май 2019 года в России зарегистрировано 5,1 тыс. новых автобусов — это на 3,1% меньше, чем за тот же период 2018 года. По данным «Автостата», в стране на начало 2019 года парк автобусов составлял 405,7 тыс. единиц, на долю туристических и междугородних автобусов пришлось 9%.

Александра Мерцалова