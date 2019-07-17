Снимают пену

Санкт-Петербургское ООО «Пеноплэкс» открыло в Заволжье Нижегородской области завод по производству экструдированного пенополистирола, инвестировав более 1 млрд руб. В компании утверждают, что установленная на предприятии технологическая линия мощностью 500 тыс. куб. м в год является крупнейшей в России и что они готовы реализовывать эту продукцию сразу в нескольких федеральных округах. Эксперты полагают, что планам может помешать стагнация на строительном рынке и медленная реализация программ по развитию энергоэффективного домостроения.

Производитель теплоизоляционных материалов ООО «Пеноплэкс СПб» инвестировало более 1 млрд руб. в строительство завода по производству экструдированного пенополистирола в городе Заволжье Нижегородской области. Мощность технологической линии составляет 500 тыс. куб. м в год. Сейчас на площадке отрабатываются различные режимы работы оборудования. Когда завод выйдет на проектную мощность, в компании не ответили.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Пеноплэкс СПб» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2000 году. Уставный капитал составляет 2,85 млрд руб. Генеральным директором компании является Григорий Протосеня. Основной совладелец компании миллиардер Андрей Катков владеет 53,28% уставного капитала. Еще 36% принадлежит ООО «Медиа-Инвест», 10% – PBL Hong Kong Limited, 0,72% – АО РВК. По итогам 2017 года выручка от продаж превысила 12,1 млрд руб., чистый убыток – 55,8 млн руб.

Открытое в Нижегородской области предприятие стало девятым для компании. «Пеноплэкс СПб» имеет производственные мощности в Перми, Новосибирске, Таганроге, Киришах (Ленинградская область), Новомосковске (Тульская область), Хабаровске, Черемхове (Иркутская область) и в Казахстане. «Ъ» сообщили, что основную часть продукции нового завода планируется реализовывать на территории Приволжского федерального округа. В компании подсчитали, что округ занимает второе место по численности населения, третье по объему инвестиций в основной капитал и первое по доле промышленного производства в экономике – она составляет почти 25%. В компании также добавили, что брали в расчет данные по объему строительства: ПФО занимает второе место после Центрального федерального округа по объему жилья, возведенного в 2018 году, – 15,15 млн. кв. м. При этом более половины построенного жилья приходится на коттеджное и малоэтажное строительство. Продукцию нижегородского завода планируется также поставлять в некоторые регионы Центрального, Северо-Западного и Уральского федеральных округов.

По данным другого производителя полистирола «Технониколь», за 2018 год рост рынка экструдированного пенополистирола в 2018 году составил 1%. В компании связывали это с сокращением количества объектов промышленного и гражданского строительства. По подсчетам «Технониколь», в дальнейшем рост рынка составит 4–5% в год, что будет обусловлено более активной реализацией программ по строительству зданий с повышенными энергоэффективными характеристиками.

Директор Ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола Юрий Савкин полагает, что рассчитывать на программы энергоэффективного домостроения производителям не стоит. «Государство не очень настроено на реализацию программ по энергоэффективному домостроению и энергосбережению. Дело в том, что энергетические компании являются крупнейшими налогоплательщиками, и, если они начнут меньше продавать газа, нефти или электричества из-за того, что сократится их потребление, снизятся и налоговые поступления в бюджет, а этого никто не хочет», – рассуждает эксперт.

По данным Юрия Савкина, в общем объеме используемых в России теплоизоляционных материалов доля экструдированного пенополистирола на данный момент составляет порядка 10%, больше только в США и Китае. Наиболее крупными производителями кроме «Пеноплэкса» являются «Технониколь» и URSA. Импортного пенополистирола в России почти нет, так как ввозить издалека этот легкий материал невыгодно.

Юрий Савкин добавляет, что в последние годы производители почти всех теплоизоляционных материалов ожидали роста продаж, связанного с развитием строительного рынка, но сегодня строительная отрасль находится в не очень хорошей форме. «Ввод есть, но он небольшой. Планы по введению 1 кв. м. жилья на человека в год не реализованы. Отчасти это связанно с отсутствием спроса из-за того, что средств на покупку нового жилья у населения нет», – заключает Юрий Савкин.

Андрей Репин