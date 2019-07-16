Конъюнктура

По данным Росстата, по итогам 2018 года объем ввода многоквартирного жилья в ПФО снизился на 2,6%. При этом в большинстве субъектов ПФО произошло увеличение объемов. Так, в Удмуртии объемы ввода выросли на 9,5%, в Нижегородской области – на 3,3%, в Оренбургской области – на 2,1%. В то же время в Марий Эл они сократились на 28,4%, в Пензенской области – на 25,2%, в Пермском крае – на 8,2%, в Башкирии – на 7%.

Ввод индивидуальных домов в среднем по ПФО снизился на 1,6%. Наибольшее снижение произошло в Пензенской области – на 22,2%, Чувашии – на 16,3%, и Башкирии – на 15,4%. Наибольший рост зафиксирован в Саратовской области – на 47,8%, Нижегородской области – на 26,3% и Кировской области – на 23,5%.

Андрей Репин