Тарифам на мусор придумали новую формулу расчета

Россияне могут перейти на новую систему платы за вывоз мусора — правительство предлагает подсчитывать количество баков, установленных на контейнерной площадке, затем умножать это число на 30 дней, а сумму делить между всеми жильцами. По мнению авторов инициативы, такая система более справедлива, чем та, что действует сейчас, когда тарифы определяются, исходя из неких статистических данных.

Станут ли потребители платить меньше? По словам главы комиссии Общественной палаты по экологии и охране окружающей среды Альбины Дударевой, для части горожан идея может обернуться повышением платы: «Измерить этот ресурс можно только по весу, потому что даже если мусор принимать по объему, то рассчитывать будут, в любом случае, еще и плотность. А поскольку контейнеры общего пользования открытые, то никто не запрещает бросать туда мусор с других территорий. Люди не задумываются, за чей счет это будет вывозиться».

Перед тем, как переходить к новой системе, необходимо изменить всю инфраструктуру. Площадки с мусорными баками придется огородить заборами, а на калитки повесить замки, отметил гендиректор Центра экологических инициатив Владимир Кузнецов: «Невозможно будет определить размер оплаты, не отделив контейнеры жителей от других участников, которые пользуются этой же площадкой, в том числе от юридических лиц, магазинов, офисных помещений и подвалов. Только после того, как это будет отражено в договорах, контейнеры будут запираться и контролироваться, появится уполномоченное лицо, можно действительно переходить к учету мусора.

Невозможно рассчитывать фактический объем, не имея организационной инфраструктуры».

Новая система не решит и проблему двойной тарификации, когда горожане платят за вывоз мусора и в городе, и на своем дачном участке, посетовал житель Москвы Борис: «Некоторое время назад я получил по почте очень интересную платежку за вывоз мусора. Мне предлагалось заплатить 400 руб. за июнь, а также долг с начала 2019 года. Я был возмущен, потому что приезжаю на дачу только в летний период и то на выходные, а остальное время я провожу в Москве. Получается, что в этом случае я буду платить как в городе, так и у себя на даче, хотя я не могу одновременно производить мусор сразу в двух местах. В принципе, наверное, было бы разумно рассчитывать сбор по времени, но я не очень понимаю, как это будет выглядеть. Если исходить из количества контейнеров, которые стоят около поселка, то сначала надо распределить этот объем между всеми, а потом раздавать платежки. При этом надо понимать, что если контейнеров хватать не будет, мусор все равно будут сваливать».

В Минприроды уже подготовили документы о введении новой системы, но конкретную схему расчетов в ведомстве пока не раскрывают.

Анастасия Ройзман