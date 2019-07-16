Таксисты поработают и киоскерами

Такси превращается в ларек на колесах: компания «Ситимобил» запустил новый сервис — мини-бар для пассажира. В пути клиенту предложат снеки и прохладительные напитки. Пока предложение действует в режиме эксперимента, но первые выводы сделать уже можно. Что чаще всего покупают у таксистов? Выясняли Светлана Белова и Альбина Хазеева.

Чипсы, шоколадки, газировка — пассажирам такси предлагают легкие закуски и напитки. Таксист выступает и водителем, и кассиром. Как работает система, пояснил основатель стартапа RideBar Василий Круглов: «Достаточно большое количество заказов приходится именно на самое начало поездки, когда пассажир только садится в автомобиль и видит мини-бар.

Технически это выглядит так — между передними сиденьями в такси ставится специальный контейнер, куда помещены напитки и снеки.

Соответственно, пассажир заходит на сайт, вводит номер контейнера, водитель получает оповещение о заказе и во время остановки передает клиенту товар».

Первыми подобный сервис запустили американцы. В США проект работает чуть больше полутора лет, и за это время пассажиры совершили более 2 млрд заказов. При этом мини-барами оборудованы порядка 20 тыс. машин. Это не только удобство пассажира, но еще и дополнительный заработок таксистов, отмечают авторы идеи. Например, в Америке водители уже заработали на продаже снеков больше $5 млн. Такую же возможность своим сотрудникам предоставляет и «Ситимобил», отметил официальный представитель компании Георгий Лобушкин: «Водители получают существенную комиссию, мы пока тестируем разные ее варианты — от 25% до 70%.

Для пассажиров это еще один удобный опыт использования такси.

Люди покупают довольно активно. Я думаю, новинкой просто интересно воспользоваться. Но самый популярный товар — это, конечно, напитки».

Пока только пять стран в мире предоставляют подобные услуги. Но эксперты рынка припомнили, что в России таксисты еще 30 лет назад были мастерами торгового сервиса: во времена «сухого закона» именно в такси можно было в любое время дня и ночи купить алкоголь, правда, с переплатой вдвое, а в праздничные дни и цену накручивали и вовсе в три раза.

Сейчас товары в мини-баре стоят примерно столько же, сколько и в супермаркете. И, кстати, не исключено, что спиртное в ассортименте таксистов тоже появится, правда, уже по частной инициативе водителей, отметил президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов: «Мы обсуждаем запрет на торговлю алкоголем, который, например, магазинчики в многоквартирных домах вообще убьет. Я думаю, что тема продажи таких напитков в такси будет очень востребованной, только само предложение будет нелегальным. Ведь для этого лицензия нужна, а таксопарки вряд ли будут ее получать, да и никто им такое разрешение не выдаст».

Пока мини-барами оборудованы только около сотни такси «Ситимобил» и только в Москве. Вызвать именно такую машину не получится — на вызов такси назначается случайным образом. Заказывать нужно машину класса «комфорт».

Другие таксомоторные компании пока мини-бары устанавливать не планируют. Но, как правило, водители предлагают пассажирам питьевую воду, влажные салфетки, губку для чистки обуви. Такой дополнительный сервис предоставляется для клиентов премиальных тарифов.